Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina presentó candidatura con Uruguay, Brasil y Chile para el Mundial 2035 de Rugby

Argentina, junto con Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación para la candidatura regional a ser sede del Mundial de Rugby 2035

5 de octubre 2026 · 19:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentina presentó candidatura con Uruguay, Brasil y Chile para el Mundial 2035 de Rugby

La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica para la candidatura regional a ser sede del Mundial de Rugby 2035.

A través de un comunicado la entidad confirmó que la entidad, “anunciará en noviembre de 2027 las sedes de su Rugby World Cup Masculinas 2035”.

“El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby. La región, liderada por Unión Argentina de Rugby, presentó toda la información requerida para que World Rugby, analice de cara a la decisión de la sede del Mundial 2035”, señalaron.

En ese sentido, “en la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial”.

“Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales – tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios – la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud de Rugby World Cup, el evento marquesina de nuestro deportivo”, agregó la comunicación.

¿Qué estadios serían las sedes del Mundial de rugby 2035?

A partir de la comunicación oficial de la UAR, los estadios elegidos en los que se disputaría el Mundial son: el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (en Argentina); mientras que, en el resto de los países los postulados son el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).

Por su parte, Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, celebró la iniciativa y expresó que “la presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”.

“Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer. Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las Uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo”.

En tanto, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, fue otro de los que manifestó su optimismo sobre la postulación: “La presentación de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup demuestra cómo está unida nuestra región, trabando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede".

“Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”, sintetizó.

Argentina Mundial rugby
Noticias relacionadas
samsung presento en argentina el galaxy s26 fe con beneficios y financiacion en hasta 18 cuotas sin interes

Samsung presentó en Argentina el Galaxy S26 FE con beneficios y financiación en hasta 18 cuotas sin interés

eliminatorias 2030: argentina, uruguay y paraguay jugaran aunque ya esten clasificadas

Eliminatorias 2030: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán aunque ya estén clasificadas

suramericanos: brasil impuso su potencia y argentina fue segunda con una fantastica cosecha

Suramericanos: Brasil impuso su potencia y Argentina fue segunda con una fantástica cosecha

boca y racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la copa argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Lo último

Barrios populares en Santa Fe: 7 de cada 10 hogares no cubren lo básico y el 64% tiene dificultades para acceder a alimentos

Barrios populares en Santa Fe: 7 de cada 10 hogares no cubren lo básico y el 64% tiene dificultades para acceder a alimentos

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: La verdad la va a decir la Justicia

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: "La verdad la va a decir la Justicia"

Benín llega a Argentina con una joya europea y equipo joven para desafiar a Messi en el Monumental

Benín llega a Argentina con una joya europea y equipo joven para desafiar a Messi en el Monumental

Último Momento
Barrios populares en Santa Fe: 7 de cada 10 hogares no cubren lo básico y el 64% tiene dificultades para acceder a alimentos

Barrios populares en Santa Fe: 7 de cada 10 hogares no cubren lo básico y el 64% tiene dificultades para acceder a alimentos

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: La verdad la va a decir la Justicia

Maximiliano Ghione rompió el silencio tras su detención en Lehmann: "La verdad la va a decir la Justicia"

Benín llega a Argentina con una joya europea y equipo joven para desafiar a Messi en el Monumental

Benín llega a Argentina con una joya europea y equipo joven para desafiar a Messi en el Monumental

Riestra empató con Central Córdoba y se alejan de la zona de playoffs

Riestra empató con Central Córdoba y se alejan de la zona de playoffs

Tragedia en un campo del departamento Castellanos: murieron 18 vaquillonas por posible empaste tras ser perseguidas por perros

Tragedia en un campo del departamento Castellanos: murieron 18 vaquillonas por posible empaste tras ser perseguidas por perros

Ovación
Último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

Último entrenamiento de Messi con la Selección Argentina

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

La última función del 10: Messi se despide de Argentina en una noche para la historia

Mastantuono y Prestianni fueron nominados al Golden Boy

Mastantuono y Prestianni fueron nominados al Golden Boy

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Messi, admirado por el arquero de Benín antes de su despedida en el Monumental

Kane sobre Messi, tras la semifinal: Un jugador increíble y muy humilde

Kane sobre Messi, tras la semifinal: "Un jugador increíble y muy humilde"

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"