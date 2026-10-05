Argentina presentó candidatura con Uruguay, Brasil y Chile para el Mundial 2035 de Rugby

Argentina, junto con Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación para la candidatura regional a ser sede del Mundial de Rugby 2035

La Unión Argentina de Rugby ( UAR ), junto con Uruguay, Chile y Brasil , presentó ante World Rugby la documentación técnica para la candidatura regional a ser sede del Mundial de Rugby 2035.

A través de un comunicado la entidad confirmó que la entidad, “anunciará en noviembre de 2027 las sedes de su Rugby World Cup Masculinas 2035”.

“El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby. La región, liderada por Unión Argentina de Rugby, presentó toda la información requerida para que World Rugby, analice de cara a la decisión de la sede del Mundial 2035”, señalaron.

En ese sentido, “en la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial”.

La Unión Argentina de Rugby, con la participación de Uruguay, Chile y Brasil, presentó a World Rugby la información técnica cumpliendo en tiempo y forma los procesos de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup 2035.https://t.co/ABSoJo4TgF — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) October 5, 2026

“Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales – tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios – la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud de Rugby World Cup, el evento marquesina de nuestro deportivo”, agregó la comunicación.

¿Qué estadios serían las sedes del Mundial de rugby 2035?

A partir de la comunicación oficial de la UAR, los estadios elegidos en los que se disputaría el Mundial son: el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario (en Argentina); mientras que, en el resto de los países los postulados son el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).

Por su parte, Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, celebró la iniciativa y expresó que “la presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región”.

“Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer. Es un desafío que asumimos con la profunda convicción de que nuestra región se merece una oportunidad de esta magnitud. Es un proyecto que nos entusiasma y que estamos construyendo junto a las Uniones de la región y Sudamérica Rugby, con la aspiración de que, por primera vez, una Rugby World Cup pueda disputarse en esta parte del mundo”.

En tanto, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, fue otro de los que manifestó su optimismo sobre la postulación: “La presentación de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup demuestra cómo está unida nuestra región, trabando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup de todo lo positivo que ofrecemos para ser sede".

“Contamos con el apoyo de nuestros gobiernos nacionales, estatales y las comunidades de rugby de los cuatro países que han empujado con enorme pasión. Recibir un Mundial en nuestra región es una deuda pendiente y confiamos en ser un candidato ideal”, sintetizó.