El viernes 27 de noviembre se realizará una nueva edición del Black Friday. La Oficina Municipal del Consumidor difundió siete recomendaciones para aprovechar los descuentos, evitar estafas y conocer los derechos de los compradores.

Hace poco terminó el Cyber Monday , pero la temporada de ofertas recién comienza. Este viernes 27 de noviembre se realizará el Black Friday , otro evento de descuentos ideal para quienes buscan realizar sus compras a precios más convenientes. De cara a la fecha, la Oficina Municipal del Consumidor compartió una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de efectuar compras online y evitar posibles estafas o inconvenientes.

El Black Friday es una de las campañas globales más conocidas destinadas al comercio electrónico. Esta tradición tiene su origen en Estados Unidos y su fecha se asocia al viernes posterior al Día de Acción de Gracias. La jornada marca el inicio de la temporada de compras navideñas y, en ese marco, los descuentos especiales tienen como objetivo impulsar las ventas.

Actualmente, el Black Friday se celebra en la mayoría de los países para incentivar el consumo de productos que no suelen comprarse todos los días, como ropa, electrodomésticos, artículos electrónicos y accesorios, entre otros. Para aprovechar las promociones y evitar problemas, la Oficina Municipal del Consumidor difundió una serie de pautas que los compradores deberían considerar antes de concretar una operación.

Qué tener en cuenta si comprás en el Black Friday

Desde la Oficina Municipal del Consumidor sostienen que la mejor compra es aquella que se realiza con información suficiente. Por eso, compartieron siete recomendaciones para cuidar el bolsillo y evitar inconvenientes durante el Black Friday.

1. Hacer una lista y establecer límites de gasto

Al observar los precios de los productos con descuento, muchas veces se puede caer en la tentación de realizar compras que en realidad no son necesarias. Para cuidar las finanzas personales, se aconseja armar una lista previa con los artículos que se desean adquirir prioritariamente, averiguar sus precios y establecer un presupuesto máximo para las compras.

2. Comparar los precios algunos días antes

Detrás de la promesa de grandes descuentos, algunos comercios pueden presentar el precio habitual de un producto como si fuera una oferta. Para comprobar si la rebaja es real, conviene consultar los precios con anticipación y compararlos con los valores publicados durante el Black Friday.

3. Comprar únicamente en sitios seguros

Este tipo de eventos también puede ser aprovechado por estafadores para engañar a los consumidores mediante productos falsos o páginas web fraudulentas. Por eso, antes de concretar una operación, es importante verificar que el sitio web sea seguro.

Comprobar que la dirección comience con "https" y que incluya datos de contacto reales puede ayudar a confirmar su autenticidad. También se recomienda prestar especial atención a las ofertas difundidas en redes sociales, ya que suelen utilizarse para engañar a los compradores. En ese sentido, es preferible evitar ingresar a enlaces enviados por desconocidos.

4. Leer las condiciones de compra y los plazos de entrega

Los consumidores tienen derecho a conocer toda la información relacionada con su adquisición. Antes de pagar, es fundamental leer las condiciones de compra, consultar si el producto tiene garantía, conocer la política de cambios y verificar si cuenta con el botón de arrepentimiento.

En las compras online, donde no es posible ver ni probar el producto antes de recibirlo, estas herramientas pueden evitar pérdidas de dinero si el artículo no cumple con las expectativas. Además, es importante revisar los plazos y las modalidades de entrega para saber cuándo, cómo y dónde llegará el pedido.

5. Guardar todos los comprobantes

Ante cualquier inconveniente, contar con documentación que respalde la operación resulta fundamental. Por eso, se recomienda guardar el comprobante de pago, las capturas de pantalla de la transacción, los correos electrónicos de confirmación, las facturas emitidas por los vendedores y los comprobantes bancarios.

Estos documentos pueden ser necesarios para realizar un reclamo y demostrar las condiciones en las que se efectuó la compra.

6. Proteger los datos personales y bancarios

Durante una compra online es habitual que se soliciten datos personales para identificar al comprador y garantizar la entrega del producto. Sin embargo, es importante no compartir información personal o bancaria con sitios desconocidos.

También se aconseja utilizar contraseñas seguras y únicas para cada plataforma, con el objetivo de reducir los riesgos de robo de información o acceso indebido a las cuentas.

7. Prestar atención a los impuestos y aranceles

Quienes tengan previsto realizar compras internacionales deben considerar algunos recaudos adicionales. En primer lugar, es necesario verificar qué productos están prohibidos o tienen restricciones para ingresar a la Argentina, ya que una compra que no pueda ser importada podría ocasionar la pérdida del dinero.

También se recomienda consultar los límites de exención de impuestos y aranceles para compras personales en el exterior, dado que pueden variar según el tipo de producto y la normativa vigente.

Si las adquisiciones superan los límites establecidos, será necesario realizar la correspondiente declaración ante la Aduana y abonar los impuestos que correspondan para que el organismo libere el producto. De lo contrario, el envío podría quedar demorado o retenido.

Cómo consultar o iniciar un reclamo ante Defensa del Consumidor

Quienes realicen una compra durante el Black Friday y tengan algún problema o detecten un incumplimiento por parte de la empresa proveedora pueden presentar un reclamo ante Defensa del Consumidor.

El trámite se inicia a través de la Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor, que determina cuál es el mecanismo más adecuado para resolver el conflicto.

Para completar el formulario, el usuario deberá proporcionar datos personales como nombre, DNI y teléfono de contacto, además del nombre y la ciudad del proveedor al que desea reclamar y la información básica de la compra.

Una vez realizado el trámite, Defensa del Consumidor derivará el reclamo al organismo correspondiente. Tanto esa dependencia como la autoridad local se comunicarán con el consumidor a través del teléfono o correo electrónico informado.

Entre los bienes y servicios por los que se pueden presentar reclamos se encuentran:

Bancos y servicios financieros.

Electrodomésticos y artefactos para el hogar.

Equipos de telefonía.

Facturación de servicios de luz, agua y gas.

Indumentaria y calzado.

Informática.

Prácticas de salud.

Rodados, automotores y embarcaciones.

Servicios de cable, internet y telefonía fija y móvil.

Servicios turísticos.

Otros bienes y servicios.

Para realizar consultas, los consumidores también pueden comunicarse con el Servicio de Asistencia al Consumidor (SAC) a través del correo electrónico [email protected] o mediante el chatbot TINA, al número (54-11) 3910-1010.

Además, se encuentra disponible una sección de preguntas frecuentes que permite resolver algunas de las dudas más habituales sobre los derechos de los consumidores y los procedimientos para realizar reclamos.