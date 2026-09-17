Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

En la Estación Belgrano de Santa Fe, Lucas Hecker fue segundo en Volo Individual Masculino, en tanto Gonzalo Molina fue segundo en el BMX Racing en Rafaela

El pampeano Lucas Hecker sumó un nuevo logro para Argentina en la Estación Belgrano.

En el quinto día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , Argentina continúa sumando podios para mantenerse en un buen lugar en el medallero general de preseas. La delegación consiguió dos nuevas medallas de plata en ciclismo BMX Racing y en bochas.

En bochas, Lucas Hecker también se quedó con la plata en Volo Individual Masculino. El argentino perdió la final ante el chileno Franco Barbano Arenas por 47-45.

Cosecha de medalla de plata en la Estación Belgrano

La delegación argentina sumó un nuevo logro en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 de la mano de Lucas Hecker. El experimentado bochófilo albiceleste se adjudicó la medalla de plata en la modalidad Volo individual masculino, ratificando la vigencia del país en las disciplinas continentales de precisión.

El escenario no pudo ser más imponente: las instalaciones montadas en la histórica Estación Belgrano recibieron un marco de público entusiasta que empujó al pampeano en la definitoria jornada del 17 de septiembre.

En un enfrentamiento de altísimo nivel técnico, Hecker disputó una final electrizante frente al chileno Franco Barbano Arenas. Fue un duelo tiro a tiro de máxima exigencia y concentración, donde el representante trasandino logró imponerse por un estrechisimo margen con un marcador final de 47 a 45.

El experimentado bochófilo consiguió medalla de plata en la ciudad de Santa Fe.

A pesar de la mínima diferencia en la tarjeta, el argentino dio batalla hasta el último tiro y aseguró una valiosa presea plateada para el medallero nacional en la capital provincial, consolidando su trayectoria en el alto rendimiento y reafirmando a las bochas argentinas en la élite sudamericana.

El podio de la especialidad fue completado por el venezolano Mariel Alves de Oliveira y el brasilero Rubén Garrido Torrealba.

Además, en el dia de ayer Candela Molina-Gabriel Alejandro Crespi, en la especialidad petanca mixto, Renzo Agustín Farías-Milagros Victoria Pereyra, en Punta Raffa Volo mixto, y Romina Bolatti, en volo individual, obtuvieron sendas medallas de bronce.

Gonzalo Molina logró plata en BMX Racing

El ciclismo BMX Racing tuvo una destacada jornada para la delegación argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sumando presencia nacional tanto en la rama masculina como en la femenina. En el cuadro masculino, Gonzalo Molina conquistó la medalla de plata en una apasionante definición.

El sanjuanino concretó un desempeño de menor a mayor en las clasificatorias, registrando parciales de 31.987, 32.580 y un brillante 31.472 en su tercera carrera para clasificar a la final junto al cordobés Federico Villegas.

El sanjuanino Gonzalo Molina ganó la medalla de plata para Argentina en BMX Race.

En la carrera decisiva, Molina protagonizó un mano a mano electrizante frente al colombiano Mateo Carmona y, con una marca de 31.924 segundos, cruzó la meta a tan solo 120 milésimas del ganador (31.804) para quedarse con el segundo lugar del podio, mientras que Villegas finalizó octavo con 36.116 y el bronce quedó para el venezolano Jholman Sivira (32.769).

Por su parte, en la competencia femenina disputada en la pista del Ecoparque Metropolitano, las argentinas Agustina Cavalli y Agostina Ruarte completaron una sólida labor a lo largo de las tres mangas de clasificación. Cavalli completó sus series con tiempos de 38.250, 37.957 y 39.995 para acumular 11 puntos, mientras que Ruarte firmó registros de 39.247, 39.242 y 39.075 totalizando 13 unidades, en una prueba dominada de principio a fin por la colombiana Nicole Foronda, quien ganó las tres clasificatorias con marcas de 36.487, 36.633 y 37.383.