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Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

En el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario, Argentina también consiguió una medalla de plata con la porteña Martina Armanazqui y la salteña Nerea Luna

17 de septiembre 2026 · 17:42hs
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Una nueva medalla entrega el Pentatlón Moderno en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una nueva medalla entrega el Pentatlón Moderno en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Martina Armanazqui-Nerea Luna conquistaron la medalla de plata en la competencia de relevos femenino del pentatlón moderno en los XIII Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026, al acumular 1.219 puntos y completar así una destacada actuación. La presea dorada quedó en poder de las ecuatorianas Lucianna Aroca-Sol Naranjo, ganadoras de la prueba con 1.251 unidades., mientras que las venezolanas Ariana Vivenes-Osmaidy Arias obtuvieron la medalla de bronce, con 1.165 puntos.

Juegos Suramericanos: una nueva presea en Rosario

Las argentinas tuvieron una actuación de menor a mayor a lo largo de las cuatro disciplinas que conformaron la competencia: esgrima, natación, obstáculos y carrera láser. En esgrima, el equipo argentino sumó 244 puntos, producto de 21 victorias y 11 derrotas, registro que lo ubicó en el segundo lugar de la disciplina, detrás de Ecuador, que obtuvo 250 unidades.

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Armanazqui-Luna tuvieron luego su mejor rendimiento en natación, donde alcanzaron 310 puntos y se quedaron con el primer puesto de la prueba. El registro argentino fue de 58.01 segundos, superando a Venezuela (304 puntos) y Brasil (302).

En la prueba de obstáculos, las argentinas acumularon 237 puntos, con un tiempo de 1:29.50, para finalizar en el tercer lugar de la disciplina. Ecuador volvió a imponerse, con 282 puntos, mientras que Venezuela sumó 255.

Finalmente, en la carrera láser, el equipo argentino protagonizó otra de sus mejores actuaciones y consiguió 428 puntos, el registro más alto de la prueba. El tiempo fue de 15:07.62, resultado que le permitió sostener su posición en la clasificación general y asegurar la medalla de plata.

Con 1.219 puntos, Armanazqui-Luna terminaron a 32 unidades de Aroca-Naranjo, mientras que Vivenes-Arias completaron el podio con 1.165. Brasil fue cuarto, con 1.099, y Uruguay quinto, con 828.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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