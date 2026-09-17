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Con gol de Nico González, Juventus goleó a NEC en su debut en la Europa League

Se disputaron 9 partidos de la fecha 1 de la Europa League y en uno de ellos, Juventus de Italia venció 5 a 0 a NEC de Países Bajos, con gol de Nicolás González

17 de septiembre 2026 · 18:41hs
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Con gol de Nico González, Juventus goleó a NEC en su debut en la Europa League

Este jueves se disputaron nueve partidos correspondientes a la primera fecha de la Europa League. En uno de ellos, la Juventus de Italia venció 5 a 0 a NEC de Países Bajos, con un gol de Nicolás González.

El delantero argentino abrió el marcador en la primera mitad, más precisamente a los 9 minutos. Tras un envío largo desde el área de Juventus, el hombre de la Selección Argentina corrió la pelota, le ganó la posición al arquero que cometió un blooper y luego definió con el arco libre. Los restantes tantos de la goleada de la Juve los hicieron Kerim-Sam Alajbegovi y Nick Woltemade, Zeki Çelik y Randal Kolo Muani.

Con el triunfo, el conjunto italiano se posicionó en el lote de los primeros equipos en la fase clasificatoria del torneo continental. En el próximo partido, visitarán al Celta de Vigo, de España.

Los otros resultados de la jornada de Europa League

Además de Juventus vs NEC, se jugaron otros ocho partidos este jueves por la primera fecha de la Europa League. En República Checa, el Viktoria Plze cayó 3 a 0 como local ante el Union Saint-Gilloise de Bélgica. Los goles los hicieron Ondej Krifaluši (x2) y Mateo Biondi. Por otro lado, el Salzburg de Austria se impuso 1 a 0 al Levski Sofia de Bulgaria como visitante, con gol de Haris Tabakovi.

Por otro lado, el OFI de Grecia le ganó 2 a 0 al Hoffenheim alemán con goles de Aitor Cantalapiedra y Georgios Kanellopoulos. En Inglaterra, el local Crystal Palace venció 4 a 0 al Lech Pozna de Polonia, con tantos de Yéremy Pino, Christopher Richards, Nketiah y Jørgen Strand Larsen.

El Ferencváros de Hungría le ganó en condición de visitante 3 a 1 al Celtic de Escocia con tantos de Bamidele Yusuf, Kristoffer Zachariassen y Daniel Arzani. El descuento para los locales fue de Mika Baur.

El Besiktas de Turquía dio la sorpresa y le aplastó 4 a 1 al Olympique de Marsella, con goles de lhan Fakl, Václav erný, Amir Murillo y Ernest Poku. El empate parcial había sido Keyliane Abdallah.

En tanto, la Real Sociedad de España cayó 2 a 1 ante el Bournemouth de Inglaterra. Sergio Gómez había anotado para el local, mientras que Justin Kluivert y Rayan convirtieron para el equipo de la Premier League. Por último, el Torrense de Portugal le ganó 2 a 1 al Lillestrøm de Noruega, con goles de Alejandro Alfaro y Manu Pozo. Para el local convirtió Thomas Lehne Olsen.

Juventus Europa League Nicolás González
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