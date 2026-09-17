Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Vialidad Nacional realizará trabajos entre La Guardia y El Pozo, en la mano hacia Santa Fe, desde las 23 hasta las 5. Habrá reducción de carril.

Ruta 168. Continúan trabajos de reparación de juntas en puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo.

Recomendaciones.Se pide circular con precaución y respetar las indicaciones viales.

Horario y Tránsito. Se realizarán de 23 a 5 hs, mano a Santa Fe, con reducción de carril.

Ruta 168. Continúan trabajos de reparación de juntas en puentes aliviadores entre La Guardia y El Pozo.

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional continuará esta noche con la reparación de juntas en los puentes aliviadores de la Ruta 168 , en el tramo comprendido entre La Guardia y El Pozo .

La segunda jornada de trabajos se desarrollará desde las 23 de este jueves hasta las 5 de la mañana del viernes , sobre la mano de circulación hacia la ciudad de Santa Fe.

Durante ese período habrá reducción del carril intervenido, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar.

Cómo se realizan las reparaciones

Las tareas tienen como objetivo recuperar las juntas deterioradas de los puentes y garantizar la continuidad de la calzada.

En primer lugar, los trabajadores retiran la junta dañada y realizan el fresado de los bordes del pavimento. Luego colocan piedra con emulsión asfáltica sobre la chapa metálica de la junta tipo Thormack.

LEER MÁS: Más señalización en los accesos a Santa Fe: renuevan la cartelería en Circunvalación Oeste, Avenida de la Constitución y la Ruta 168

Finalmente, se aplica asfalto fundido con polímeros. Una vez que el material se enfría, la superficie queda nuevamente transitable.

Este procedimiento permite que la junta acompañe las dilataciones y contracciones de la estructura del puente provocadas por los cambios de temperatura y por el paso constante del tránsito.

Trabajos nocturnos y ordenamiento del tránsito

Las reparaciones son ejecutadas con personal y equipos propios del 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional.

La elección del horario nocturno busca reducir las afectaciones sobre la circulación en una de las principales conexiones entre Santa Fe y la zona de la Costa.

En el lugar también colaborará Gendarmería Nacional, que estará a cargo del ordenamiento del tránsito.

Recomendaciones para los conductores

Vialidad Nacional solicitó a quienes circulen por la zona:

Reducir la velocidad.

Respetar las indicaciones de los banderilleros.

Circular con precaución por el sector intervenido.

Mantener la atención ante la reducción de carril.

Las tareas se concentrarán en el tramo La Guardia–El Pozo, sobre la mano hacia Santa Fe, durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.