La impactante actualidad del argentino que se ilusiona con llegar a la NBA del surf

Thiago Passeri es hijo de una leyenda del surf y, a los 16 años, viene de dos triunfos en el circuito latino y ahora quiere más en el Mundial en Perú

“Thiago ya me superó. El alumno superó al maestro (se ríe). Eso, para un padre, es lo más lindo”. Ya en Punta Rocas, Perú, donde esperan su actuación en el Mundial Junior con la Selección Argentina , una leyenda del surf como Martín Passeri habla de su hijo, que dejó de ser pibe, pese a tener 16 años.

En estos últimos años, Thiago ha tenido un raid impactante, primero como junior, ganando cada torneo nacional e internacional, y desde fin del año pasado como Open, entre adultos. Ahora, justamente, viene de los dos triunfos más importantes en su carrera, seguidos, con semanas de diferencia, en fechas del circuito latinoamericano (ALAS), uno en Guatemala y el otro en El Salvador, ante los mejores rankeados.

La historia de Thiago Passeri, la nueva joya del surf

“Tal vez sea todo demasiado rápido, quizás inesperado, por el hecho de enfrentarme a gente más grande, con más experiencia. Pero yo, mientras lo disfruto y aprendo, me motivo. Y el poder ganar así me da la certeza de que vamos por el buen camino”, cuenta Thiago Passeri, la nueva figura del Team Quiksilver que el año pasado logró la medalla de bronce en el Mundial Junior y ahora, desde este viernes, quiere superar aquel logro.

image Thiago Passeri, en andas tras el triunfo durante la última fecha del circuito latino de surf en El Salvador.

El 2024 fue un año a full que lo tuvo en nueve países, tomando 26 aviones, compitiendo en 21 eventos, llegando a 24 finales (hay más de una por evento) y logrando 16 primeros lugares. Una verdadera locura que sólo Thiago puede lograr. Un verdadero hijo ‘e tigre, de un animal competitivo como Martín Passeri, el más ganador de la historia nacional, que quedó en los libros por haber abierto la puerta al profesionalismo y dejado una huella que sigue hasta la actualidad, como coach.

“Desde los 12 años, cuando decidió dedicarse al surf, Thiago no se ha detenido ni un día. Tiene un sueño, llegar a lo más alto, y respeta cada entrenamiento, como un torneo. Está dedicado responsablemente a encontrar su mejor versión en cada sesión. No sé si está superando mis expectativas, me gusta decir que está cumpliendo las propias. Yo estoy para guiarlo y ayudarlo a levantarse cuando se caiga. Thiago entiende esta relación, para mé es más importante ser padre, si en algún momento el DT perjudica nuestra relación, voy a ser el primero en dar un paso al costado como coach”, cuenta Martín. “Yo no siento presiones por quién fue papá. Al revés, es una suerte enorme lo que fue y lo que es. En el surf y como persona. Yo no lo vivo como una sombra sino como un faro”, acota Thiago.

Tener al padre a su lado lo ayuda a sobrellevar el sacrificio que ha sido estar tan lejos de Mardel y su entorno. “Viajar es hermoso y tengo la suerte de hacerlo con él, pero no deja de ser un sacrificio que el de afuera no lo ve, tanto tiempo entrenando, cuidándome, fuera de casa, lejos de los amigos y la familia. Es agotador, se extraña mucho, a veces uno se siente solo, pero tenemos una misión y hay que cumplirla. Tengo claro que esto es realmente lo que quiero hacer el resto de mi vida y es el momento del esfuerzo. Ya vendrán tiempos más tranquilos, de mayor disfrute, ahora toca esta etapa…”, admite con una madurez que impacta.

El apoyo que ambos reciben, especialmente de empresas como Quiksilver y DC Shoes hace todo más fácil. Dos marcas que se fijaron en él, cuando tenía nueve años, casi al mismo tiempo que sumar a Martín al team, como capitán del barco del equipo. “Vimos su pasión por el deporte, su dedicación, cómo deja en cada sesión. Y cómo lo guía su padre, claro”, dicen desde las marcas que permiten que ambos puedan viajar tanto como necesitan. El roce y el rodaje internacional lo son todo. Y Thiago no sólo no decepciona, impacta con sus resultados...

Thiago Passeri dejó de ser un pibe pese a tener 16 años: la joya del surf

Desde este viernes lo que sigue es el Mundial. “Amo Perú y amo representar a mi país. Es un evento complejo, difícil, desgastante, pero tenemos un equipo detrás y mucha confianza”, cuenta el hijo mientras busca subir un escalón más sin dejar de soñar con lo máximo, llegar al Championship Tour, donde compiten los 34 mejores del mundo, el famoso CT que ha sido un objetivo inalcanzable para los argentinos. “Eso siempre está ahí”, sólo comenta Thiago, sin querer sumarse presión. “Sobre ese sueño, siento que cada generación debe aprender de la anterior, de los referentes, de lo que les faltó. Y trabajar en consecuencia, sin perder de vista el sueño. Thiago puede”. Confianza le sobra al coach y padre de la nueva ilusión argentina.

Por Julián Mozo