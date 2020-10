En contraparte, Argentina XV se hizo fuerte en el line y el maul pero le costó tener fluidez -algo que podía pasar- en el juego desplegado. Con dos tries por lado en esa etapa, por afuera con la aparición de sus backs por el lado chileno y con el maul por el lado argentino- la eficiencia de Videla en sus envíos a los palos marcó la diferencia en el 18-12 parcial favorable a los chilenos.

La segunda parte tuvo mejoras por parte de Argentina XV, con un juego que sí empezó a fluir. Sin embargo, la energía defensiva de Chile XV y sobre todo, el orden y la tranquilidad, los pusieron al borde de una victoria histórica, que sólo cedió al final. Teo Castiglioni acertó un penal a los palos con el tiempo cumplido y así, con lo justo y por la mínima, Argentina Xv doblegó a Chile XV, que por lo que mostró en campo, mereció mejor suerte.

Argentina Chile 2.jpg El tercera línea entrerriano Javier Ortega Desio intenta zafar de la múltiple marca de los chilenos para Argentina XV en el Sudamericano de rugby. prensa UAR

Más detalles

El head coach de Argentina XV, Ignacio Fernández Lobbe, señaló que "estamos muy contentos de estar acá en Uruguay así que agradecemos a la UAR, URU y SAR. Hoy estuvimos inexistentes en la cancha, pero por suerte sacamos adelante el partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a hacer una fuerte autocrítica para prepararnos para el próximo partido. Hoy nos dimos cuenta que falta un montón”.

Por su parte, el capitán argentino, Tomás Cubilla expresó que "había muchas ansias y muchas ganas que nos jugaron en contra en el primer tiempo, donde no pudimos plantear lo de la semana, pero en el segundo tiempo salimos con otra cara, a ser protagonistas y se pudo. Hubo imprecisiones lógicas, pero creo que lo cerramos de buena manera. Era lógico que en las primeras jugadas hubiera imprecisiones. Había muchas ganas de todos de jugar y por momentos el clima no ayudó tampoco, pero lo importante era salir y jugar. No todos tienen este privilegio, así que estoy muy contento”.

Los Teros de Uruguay consiguieron una trabajada victoria ante Brasil XV por 25 a 17 tras batallar durante más de una hora con un rival que mostró una excelente forma, que atacó con mucha claridad y defendió con enorme pasión cuando le tocó hacerlo.

Argentina Chile 3-.jpg El conjunto argentino se impuso sobre el final en un partido muy cambiante y peleado en el inicio del Sudamericano de rugby. prensa UAR

Por la segunda fecha, Argentina XV enfrentará a Brasil el miércoles 21 de octubre, desde las 17 horas, y luego culminará su presencia en Uruguay, cuando juegue ante los locales, el lunes 25 de octubre, también en el estadio Charrúa.

Síntesis

Argentina XV: Javier Díaz, Leonel Oviedo, Lucas Favre; Santiago Portillo, Franco Molina; Lautaro Bavaro, Javier Ortega Desio, Bautista Pedemonte; Lautaro Bazán Vélez, Martín Elías; Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla (c), Mateo Carreras; Juan Bautista Daireaux. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: I. Ruiz, Rodrigo Martínez, Francisco Minervino, Estanislao Carullo, Federico Gutiérrez, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Teo Castiglioni, Juan Cruz Perez Rachel y Santiago Ruiz.

Chile XV: Javier Carrasco, Tomás Dussaillant, Matías Dittus; Clemente Saavedra, Javier Eissmann; Martín Sigren (c), Ignacio Silva, Nicolás Garafulic; Marcelo Torrealba, Francisco Urroz; Matías Garafulic, Santiago Videla, Domingo Saavedra, Julio Blanc; Rodrigo Fernández.Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Bohme, Gurruchaga, Inostroza, Lues, Pedrero, Orchard, Hansenlechner, Strabucchi, Larenas, Escobar, Huici.

Tantos:

Argentina XV: tries de Oviedo, Ruiz y Cubilla; conversiones de Elías y Castiglioni; penales: Castiglioni (2).

Chile XV: tries: Fernández Larenas; conversiones: Videla; penales: Videla (2) y Urroz (2).

Referee: Ricardo Cauá (Brasil).

Estadio: Charrúa de Montevideo (Uruguay).