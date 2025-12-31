Argentina ya conoce su camino en la United Cup y debutará ante España

El equipo nacional abrirá la temporada 2026 del tenis mundial frente al combinado español en Perth, con Sebastián Báez y Solana Sierra.

La United Cup ya tiene definidos los cruces para Argentina , que iniciará su participación ante España en el certamen por equipos mixtos que pondrá en marcha oficialmente la temporada 2026. Sebastián Báez liderará al conjunto albiceleste , que buscará por primera vez superar la fase de grupos en una competencia cada vez más exigente.

El estreno argentino será el jueves 1 de enero a las 23.00 (hora argentina) , en la ciudad australiana de Perth. En el primer punto, Báez (45° ATP) enfrentará a Jaume Munar (33°) , un rival en ascenso que viene de firmar el mejor año de su carrera en el circuito.

Sierra, la carta fuerte del equipo femenino

En el segundo turno, Solana Sierra (66° WTA) se medirá con Jessica Bouzas Maneiro (41°). La marplatense llega respaldada por un 2025 de crecimiento sostenido, con cuatro títulos y una destacada actuación en Wimbledon, mientras que la española mostró solidez en torneos de alto nivel.

El dobles mixto, factor decisivo

La serie se cerrará con el dobles mixto, modalidad distintiva del torneo. Si bien las parejas aún no fueron confirmadas, ese punto puede resultar determinante en un grupo de márgenes estrechos y alta paridad.

Un grupo complejo y un objetivo claro

Argentina integra el Grupo A, que además incluye a Estados Unidos, bicampeón del certamen (2023 y 2025). El segundo cruce será el sábado 3 de enero desde las 6.00, con desafíos mayúsculos: Báez ante Taylor Fritz (6°) y Sierra frente a Coco Gauff (3°).

Con una convocatoria renovada —que se completa con Marco Trungelliti, Guido Andreozzi, Lourdes Carle y Nicole Fossa Huergo—, el equipo argentino afronta la United Cup con la ambición de dar un salto competitivo y dejar su marca en el arranque del año tenístico.