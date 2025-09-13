Colón jugará un partido clave para terminar de asegurar la permanencia en la Primera Nacional. Este domingo desde las 15.30, visitará a Talleres de Remedios de Escalada y el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de tres variantes.
Colón tendrá tres cambios para visitar a Talleres de Remedios de Escalada
Ezequiel Medrán dispondrá de tres cambios para el partido que Colón jugará este domingo ante Talleres de Remedios de Escalada
Por Ovación
Colón tendrá tres cambios
En el bloque defensivo, Facundo Sánchez será titular en el puesto de lateral derecho, relegando a Gonzalo Bettini, de muy flojo rendimiento ante Estudiantes de Río Cuarto.
Por su parte, en la mitad de la cancha, la duda está planteada en saber si Oscar Garrido o Cristian García reemplazarán a Zahir Yunis. Y es que Garrido arrastra una sobrecarga muscular.
LEER MÁS: "Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"
En tanto que el DT tendría decidido sacar de la formación titular a Luis Rodríguez y su reemplazante sería José Barreto. Con este cambio, Ignacio Lago dejaría el carril izquierdo para acompañar a Facundo Castro en el ataque.
La probable formación sabalera sería con: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillemo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Oscar Garrido o Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro.