Ezequiel Medrán dispondrá de tres cambios para el partido que Colón jugará este domingo ante Talleres de Remedios de Escalada

Colón tendrá tres cambios para visitar a Talleres de Remedios de Escalada.

Colón jugará un partido clave para terminar de asegurar la permanencia en la Primera Nacional. Este domingo desde las 15.30, visitará a Talleres de Remedios de Escalada y el DT sabalero Ezequiel Medrán dispondrá de tres variantes.

En el bloque defensivo, Facundo Sánchez será titular en el puesto de lateral derecho, relegando a Gonzalo Bettini , de muy flojo rendimiento ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, en la mitad de la cancha, la duda está planteada en saber si Oscar Garrido o Cristian García reemplazarán a Zahir Yunis. Y es que Garrido arrastra una sobrecarga muscular.

LEER MÁS: "Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

En tanto que el DT tendría decidido sacar de la formación titular a Luis Rodríguez y su reemplazante sería José Barreto. Con este cambio, Ignacio Lago dejaría el carril izquierdo para acompañar a Facundo Castro en el ataque.

La probable formación sabalera sería con: Tomás Giménez; Facundo Sánchez, Nicolás Thaller, Guillemo Ortiz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Oscar Garrido o Cristian García, Nicolás Talpone, José Barreto; Ignacio Lago y Facundo Castro.