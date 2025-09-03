Uno Santa Fe | Unión | Unión

El plantel de Unión y una semana más corta de entrenamientos

Teniendo en cuenta que el fin de semana no habrá actividad en la Liga Profesional, el plantel de Unión entrenará hasta el viernes

3 de septiembre 2025 · 09:40hs
El plantel de Unión entrenará hasta el viernes por la mañana.

Luego de la resonante victoria ante Racing, el entrenador de Unión Leonardo Madelón definió que el lunes el plantel descanse y retome los entrenamientos el martes.

Unión entrena hasta el viernes

Como así también, el cuerpo técnico decidió que los jugadores entrenen hasta el día viernes y ser licenciados hasta el lunes, descansando sábado y domingo.

Así las cosas, la semana de trabajo será más corta de lo habitual, con cuatro entrenamientos y no se descarta que el viernes Madelón disponga de un ensayo futbolístico.

Esta modalidad de trabajo tiene que ver con que el fin de semana no habrá actividad en la Liga Profesional porque se están disputando las Eliminatorias.

Y en consecuencia, Unión recién volverá a jugar por la 8ª fecha, el domingo 14 de septiembre visitando a Gimnasia a partir de las 15

Unión plantel entrenamientos
