Argentinos rápidamente le bajó el pulgar a Sergio Romero

Tras la final de la Copa Argentina que enfrentó a Argentinos con Independiente Rivadavia, el DT Nicolás Diez decidió no contar más con Sergio Romero

18 de noviembre 2025 · 19:16hs
Argentinos rápidamente le bajó el pulgar a Sergio Romero

La final de la Copa Argentina que enfrentó a Argentinos con Independiente Rivadavia sigue dejando tela por cortar ya que Nicolás Diez (técnico del Bicho) decidió no contar más con los servicios de Sergio Romero luego que ofreciera una floja reacción en los goles de la Lepra y, aunque es su especialidad, no detuvo ningún penal.

Fue así que la llegada del experimentado arquero a La Paternal quedará como un simple y corto recuerdo teniendo en cuenta que debutó con la camiseta de Argentinos el 17 de octubre en el triunfo frente a Newell's por 3 a 1. Ahora, un mes después, no se volverá a poner los guantes.

Sergio Romero fue el héroe de Boca en la Copa Libertadores 2023 donde se destacó por atajar penales en las diferentes definiciones, sin embargo no pudo coronarse con el título y su rendimiento comenzó a bajar progresiva y sostenidamente al punto que en el Superclásico disputado en La Bombonera en 2024 terminó peleándose con los hinchas.

Esto no cayó bien en los fanáticos del Xeneize, en el cuerpo técnico ni en la dirigencia y significó el comienzo del fin. Es que el ex arquero de la Selección argentina que se convirtió en héroe en el Mundial 2014 fue apartado de su posición y comenzó a tener a tres jugadores por delante: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Fue así que en octubre de 2025 decidió continuar en otro club y justo Argentinos Juniors buscaba reemplazar a Diego "Ruso" Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El trato le servía a todos; no obstante, el paso de Romero por el Bicho está llegando a su fin.

Le bajaron el pulgar a Sergio Romero en Argentinos

Nicolás Diez no quedó conforme con el desempeño que tuvo Romero en el arco de Argentinos Juniors donde apenas disputó tres partidos: dos por el Torneo Clausura y uno por Copa Argentina. El disgusto fue tal que luego de caer en la final contra Independiente Rivadavia el técnico lo marginó del equipo y colocó como arquero titular a Gonzalo Siri, de 22 años.

La llegada de Siri al arco le trajo frescura y buenos resultados porque vencieron como local a Belgrano por 1 a 0 y Estudiantes como visitante por 2 a 1; de esta manera el Bicho clasificó quinto de la Zona A y en los octavos de final del Torneo Clausura enfrentará a Vélez como visitante el sábado 22 a partir de las 20.

Por su lado, Sergio Romero no volverá a atajar al menos que Siri se lesione; y, para finalizar, el contrato de Chiquito termina en enero por lo que tendrá que buscar nuevo club.

argentinos Sergio Romero Nicolás Diez
