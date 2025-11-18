Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Mientras Colón espera cobrar la deuda, el presidente de Platense se agarró a las piñas con hinchas

Tras el revés 3-0 ante Gimnasia, el presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, se agarró a piñas con hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López

18 de noviembre 2025 · 18:46hs
Mientras Colón espera cobrar la deuda, el presidente de Platense se agarró a las piñas con hinchas

La tarde que Platense volvió a quedar expuesto en el Clausura terminó de la peor manera en las tribunas. Tras el 3-0 frente a Gimnasia de La Plata, el presidente Sebastián Ordoñez protagonizó una pelea con un grupo de hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López.

Los insultos se transformaron en empujones y golpes, lo que generó una escena que encendió la alarma en un club que no encuentra paz deportiva ni institucional. Las imágenes del incidente se viralizaron a los pocos minutos.

El episodio que involucró a Ordoñez no sorprendió a quienes siguen la vida interna del club. A comienzos de año ya había recibido derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde se lo acusó de lanzar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente siempre negó la versión, el antecedente volvió a aparecer tras la pelea en la platea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1990867365303595433&partner=&hide_thread=false

El presidente de Platense, a las piñas

El enojo se acumuló durante una campaña que nunca despegó. Platense cerró el Clausura en el último lugar de la Zona B con apenas dos triunfos en 16 fechas, un contraste absoluto con la consagración del Apertura alcanzada hace pocos meses.

Aquella hazaña, que incluyó eliminaciones sobre Racing, River y San Lorenzo antes de coronarse ante Huracán, quedó muy lejos en un semestre marcado por cambios de entrenador, derrotas y un rendimiento que jamás encontró regularidad.

La salida abrupta de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó al plantel en una situación frágil. El ciclo de Kily González no logró revertir el golpe inicial, sumó una sola victoria en sus primeros cinco partidos y perdió continuidad cuando encadenó una racha de nueve fechas sin ganar.

Con su salida, Hernán Lamberti tomó el equipo sobre el final del torneo, aunque tampoco consiguió mejorar la campaña. El Calamar terminó hundido en un cierre que reflejó la pérdida total de rumbo

Platense le debe a Colón

El Calamar no pagó dos cuotas del pase de Leonel Picco, lo que generó un fuerte desajuste financiero en el Sabalero, que contaba con ese dinero para pagarle al plantel. En diciembre vence otra cuota, por lo que parece que para Platense no es prioridad por ahora cumplir con este tema.

Platense Sebastián Ordoñez Gimnasia
Noticias relacionadas
talleres doblego a platense, se olvida del descenso y esta en zona de playoffs

Talleres doblegó a Platense, se olvida del descenso y está en zona de playoffs

amistosos de seleccion: chile vencio a peru, brasil empato con tunez y japon batio a bolivia

Amistosos de Selección: Chile venció a Perú, Brasil empató con Túnez y Japón batió a Bolivia

argentinos rapidamente le bajo el pulgar a sergio romero

Argentinos rápidamente le bajó el pulgar a Sergio Romero

colon busca su desahogo en la liga argentina ante sportivo suardi

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Lo último

Juicio por jurados: prisión perpetua para Baracus Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Juicio por jurados: prisión perpetua para "Baracus" Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Santa Fe busca implementar la vacunación extramuros para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Santa Fe busca implementar la vacunación "extramuros" para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Último Momento
Juicio por jurados: prisión perpetua para Baracus Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Juicio por jurados: prisión perpetua para "Baracus" Romero por el brutal crimen de Herminda Favot en San Javier

Santa Fe busca implementar la vacunación extramuros para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Santa Fe busca implementar la vacunación "extramuros" para frenar la tos convulsa tras la muerte de un bebé

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

Billetera Santa Fe regresó con reintegros de hasta $20.000 en Rosario: ¿desembarca también en la capital santafesina?

Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: Es una enfermedad prevenible con vacunas

Tos convulsa y alarma en Santa Fe por la caída de la vacunación: "Es una enfermedad prevenible con vacunas"

Ovación
Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026