Mientras Colón espera cobrar la deuda, el presidente de Platense se agarró a las piñas con hinchas

Tras el revés 3-0 ante Gimnasia, el presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, se agarró a piñas con hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López

La tarde que Platense volvió a quedar expuesto en el Clausura terminó de la peor manera en las tribunas. Tras el 3-0 frente a Gimnasia de La Plata, el presidente Sebastián Ordoñez protagonizó una pelea con un grupo de hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López.

Los insultos se transformaron en empujones y golpes, lo que generó una escena que encendió la alarma en un club que no encuentra paz deportiva ni institucional. Las imágenes del incidente se viralizaron a los pocos minutos.

El episodio que involucró a Ordoñez no sorprendió a quienes siguen la vida interna del club. A comienzos de año ya había recibido derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde se lo acusó de lanzar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente siempre negó la versión, el antecedente volvió a aparecer tras la pelea en la platea.

El presidente del Calamar protagonizó una gresca en la platea tras la derrota por 3-0 contra Gimnasia en Vicente López. pic.twitter.com/9gTpWtGsKU — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2025

El presidente de Platense, a las piñas

El enojo se acumuló durante una campaña que nunca despegó. Platense cerró el Clausura en el último lugar de la Zona B con apenas dos triunfos en 16 fechas, un contraste absoluto con la consagración del Apertura alcanzada hace pocos meses.

Aquella hazaña, que incluyó eliminaciones sobre Racing, River y San Lorenzo antes de coronarse ante Huracán, quedó muy lejos en un semestre marcado por cambios de entrenador, derrotas y un rendimiento que jamás encontró regularidad.

La salida abrupta de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó al plantel en una situación frágil. El ciclo de Kily González no logró revertir el golpe inicial, sumó una sola victoria en sus primeros cinco partidos y perdió continuidad cuando encadenó una racha de nueve fechas sin ganar.

Con su salida, Hernán Lamberti tomó el equipo sobre el final del torneo, aunque tampoco consiguió mejorar la campaña. El Calamar terminó hundido en un cierre que reflejó la pérdida total de rumbo

Platense le debe a Colón

El Calamar no pagó dos cuotas del pase de Leonel Picco, lo que generó un fuerte desajuste financiero en el Sabalero, que contaba con ese dinero para pagarle al plantel. En diciembre vence otra cuota, por lo que parece que para Platense no es prioridad por ahora cumplir con este tema.