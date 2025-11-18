Uno Santa Fe | Ovación | Argentino Juvenil

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby se cruzará en semifinales del Concentrado del Argentino Juvenil con Ñandú de Rosario en cancha del San Juan RC

18 de noviembre 2025
Luego de las primeras tres jornadas disputadas ya se determinaron los clasificados a la instancia de semifinales que se jugarán este miércoles 19 de noviembre a partir de las 10 en formato Concentrado en el Argentino Juvenil en San Juan. Máxima atención para el elenco de la USR.

El domingo 23 de noviembre serán las finales del certamen para definir al campeón y a los seleccionados que ascenderán y descenderán. Cabe aclarar que ese mismo día también se jugará la gran final del Select 12.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby se medirá en semifinales de la zona Campeonato del Torneo Argentino que organiza la Unión Argentina de Rugby. La escuadra de Santa Fe se medirá este miércoles 19 de noviembre a las 17.30, frente al combinado de la Unión de Rugby de Rosario en cancha del San Juan Rugby Club.

Si bien hubo enfrentamientos en la etapa de preparación, en esta oportunidad se trata por los porotos. Rosario es un rival duro, con muy buenos jugadores, y que buscará un resultado positivo en el cruce con los de la capital provincial en instancias de semifinales. Un dato menor es que siempre jugar contra Rosario se toma con un clásico, con todo lo que eso conlleva.

Los conducidos por Gregorio Favre vienen de caer el pasado fin de semana en la primera jornada del concentrado, en la tercera fecha de la etapa de grupos, frente a la Unión de Rugby de Buenos Aires por 52 a 7, pero igualmente, por los triunfos conseguidos en las primeras fechas, ante Córdoba en Athletic y ante Alto Valle en Santa Fe Rugby logró el pase a las semifinales.

En el caso del Ñandú de la Unión de Rugby de Rosario, viene de imponerse a Cuyo por 34 a 28, ya en el concentrado, y anteriormente, había superado en condición de visitante a Los Mayuatitos de la Unión de Rugby de Salta por 45 a 22, mientras que ante Los Naranjitas de Tucumán se impusieron por 39 a 21, demostrando claramente que llegan con un buen presente, logrando triunfos importantes y ante rivales de fuste.

Programación miércoles 19 de noviembre en el Argentino Juvenil

Zona Campeonato

Semifinales:

Buenos Aires vs. Tucumán (16)

Rosario vs. Santafesina (17.30)

5to al 8vo puesto:

Cordobesa vs. Cuyo (10)

Salta vs. Alto Valle (11.30)

Zona Ascenso

Semifinales:

Entrerriana vs. Uruguay (16)

Mar Del Plata vs. Sanjuanina (17.30)

5to al 8vo puesto:

Chile vs. Oeste (10)

Nordeste vs. Santiagueña (11.30)

Argentino Juvenil San Juan Unión Santafesina de Rugby
