Ariel Pereyra, ex-DT de Colón, a un paso de ser el nuevo DT de la Reserva de Gimnasia

Ariel Pereyra, quien fue entrenador de Colón en el inicio del caótico 2025, es el máximo candidato a ser el nuevo DT de la Reserva de Gimnasia.

20 de diciembre 2025 · 12:14hs
20 de diciembre 2025 · 12:14hs

Ariel Pereyra, ex entrenador de Colón en el inicio de la temporada 2025, está a un paso de ser confirmado como nuevo director técnico de la Reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata. El ex defensor tripero aparece como la principal opción para hacerse cargo del equipo juvenil en un momento clave, a pocos días del inicio de la pretemporada y tras una campaña destacada en el Torneo Proyección.

La reestructuración del fútbol de Gimnasia abrió el escenario. La decisión del secretario técnico Germán Brunati y de la conducción que encabeza Carlos Anacleto de oficializar a Zaniratto al frente del plantel profesional provocó un efecto dominó en las divisiones inferiores. Ricardo Kuzemka, que había asumido la Reserva de manera interina, regresará en 2026 a comandar una categoría formativa, dejando vacante un cargo sensible.

El contexto apremia. Los juveniles están citados para comenzar la pretemporada el próximo 5 de enero en Estancia Chica y, pese a haber sido subcampeones del Torneo Proyección, los pibes Lobos aún no tienen entrenador confirmado. En ese marco, los responsables del fútbol juvenil mantuvieron una reunión con el coordinador Gabriel Perrone —quien arrastra una deuda salarial de varios meses de la gestión anterior— para delinear los próximos pasos. Allí surgió un nombre que logró amplio consenso interno.

Ariel Pereyra, el exentrenador de Colón

Ese nombre es el de Ariel Pereyra. Su reciente paso por Colón, donde fue cesanteado tras once partidos (cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas), no eclipsa una trayectoria extensa y profundamente ligada a Gimnasia. Pereyra fue histórico ayudante de campo de Guillermo Barros Schelotto en Lanús, Boca, Los Angeles Galaxy y la Selección de Paraguay, y en 2024 decidió iniciar su camino como entrenador principal en la Primera Nacional.

Pero, sobre todo, Pereyra es un hombre formado en el club. Comenzó su recorrido como DT en las divisiones juveniles albiazules junto a Darío Ortiz y Pablo Morant, llegó a ser coordinador de inferiores y formó parte de los exitosos ciclos de Carlos Timoteo Griguol, con Gabriel Perrone como uno de sus colaboradores más cercanos. Ese conocimiento del ADN formativo de Gimnasia es uno de los puntos que más peso tuvo en la elección.

De confirmarse su llegada, Pereyra no estaría solo. Según trascendió, arribaría junto a otro ex defensor tripero: Diego Herner, quien tuvo una experiencia como entrenador en Estrella de Berisso y decidió radicarse en La Plata por cuestiones personales. Herner también integra la escuela de Timoteo y fue debutado en Primera por Griguol con apenas 17 años.

Así, tras su salida de Colón, Ariel Pereyra se prepara para un nuevo desafío, esta vez en un rol que conoce y en un club que siente propio. Gimnasia apuesta a la experiencia, al sentido de pertenencia y a una figura que pueda sostener el crecimiento de una Reserva que viene de pelear bien arriba y busca seguir siendo protagonista.

