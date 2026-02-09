La nueva estructura salarial de la Policía provincial con los adicionales por tareas de calle

La mejora salarial se inscribe en un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad la semana pasada

Los adicionales dispuestos por el gobierno de Santa Fe para el personal que realiza tareas operativas modificaron de manera significativa la estructura salarial de la policía provincial y, según un análisis comparativo de haberes, ubican hoy a varias jerarquías por encima de lo que cobran categorías equivalentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y Gendarmería Nacional.

Con el nuevo esquema, un inspector promedio de la Policía de Santa Fe -sumando sueldo de bolsillo, suplemento por tareas operativas y adicional por conducción de patrulleros- puede superar los $ 2,25 millones mensuales; un subinspector con antigüedad ronda los $ 2,18 millones, mientras que un suboficial promedio se acerca a $ 1,9 millones.

Esos montos resultan superiores a los registrados en enero de 2026 para la PFA: un suboficial mayor percibía $ 1.711.185, un sargento $ 1.168.762 y un cabo $ 965.919. En Gendarmería, escalas comparables se ubicaban entre $783.112 (gendarme) y $ 1.533.000 (suboficial mayor).

cococcioni.jpg Pablo Cococcioni. Ministro de Seguridad provinicial. UNO Santa Fe

Demandas

La mejora salarial se inscribe en un plan integral para las fuerzas de seguridad presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad la semana pasada, orientado a atender demandas de larga data por mejores ingresos, respaldo psicológico y condiciones de descanso.

El ministro Pablo Cococcioni sostuvo que la provincia avanzó “sin escatimar recursos”, en un gesto que busca diferenciar a Santa Fe de otras jurisdicciones donde los reclamos policiales derivaron en conflictos abiertos.

En términos concretos, la provincia creó un plus por tareas de calle para personal operativo en Rosario y otras ciudades clave, y un adicional específico para conductores de patrulleros. También elevó la Tarjeta Alimentaria Policial, aumentó el pago de la hora OSPE y actualizó los adicionales por riesgo.

El paquete no fue solo económico. La provincia lanzó una cobertura integral de salud mental sin costo para los policías y sus familias, con atención profesional y provisión de medicamentos, y reforzó equipos de asistencia ante situaciones de crisis y estrés laboral.

En paralelo, el gobierno garantizó alojamiento gratuito en Santa Fe y Rosario para efectivos de otras localidades y anunció un futuro programa de apoyo al alquiler en destino, con el argumento de reducir traslados extensos y fatiga operativa. También se amplió el transporte gratuito, duplicando la cantidad de colectivos para el traslado del personal.

• LEER MÁS: El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que hay "568 empleados policiales con seguimiento psicológico"