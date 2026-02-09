Uno Santa Fe | Santa Fe | Basile

Checho Basile presentó el plan de la presidencia 2026 del Concejo Municipal

Bajo el lema “donde vos sos protagonista”, se priorizará una participación ciudadana efectiva, con mirada metropolitana y productiva, y foco en resultados

9 de febrero 2026 · 13:20hs
El presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, presentó este lunes su plan de presidencia 2026, una hoja de ruta con cuatro ejes claros que buscan fortalecer el rol del Concejo como actor protagonista en la vida de los vecinos de Santa Fe.

“Queremos fortalecer las herramientas que ya tiene este Concejo y apuntar más a la territorialidad y al desarrollo productivo de la ciudad, trabajando con todos los concejales en un año trascendental para Santa Fe ”, dijo Basile al comenzar a contar las líneas de acción.

Lo escuchaba un nutrido grupo de referentes de distintas instituciones de la ciudad, funcionarios provinciales y municipales y legisladores provinciales. La presentación se realizó en el CIC de Facundo Zuviría, en el norte de la ciudad; y estuvo acompañado por los concejales y concejalas que integran el cuerpo legislativo.

Los ejes

En términos generales, el plan tiene por objetivo construir un Concejo activo, con capacidad de convertir el diálogo público en acción legislativa y en iniciativas concretas que impacten en la vida cotidiana de la ciudad.

Bajo el lema “donde vos sos protagonista”, la Presidencia 2026 priorizará una participación ciudadana efectiva, orientada a la producción de normas y herramientas institucionales acordes a los desafíos actuales, con mirada metropolitana y productiva, y foco en resultados.

1- La palabra tiene destino

“El eje central del trabajo institucional es pasar del debate a la acción. El objetivo es que la discusión pública se traduzca en decisiones, normas y políticas concretas”, explicó Basile.

Un debate clave que tiene el Concejo en su agenda 2026 es el de la autonomía municipal. “Se darán instancias participativas, se fortalecerá el rol estratégico del Concejo, se promoverá el debate sobre la autonomía económica y financiera y se impulsará una relación de coordinación y equilibrio con la Provincia, con el vecino como protagonista del desarrollo local”, mencionó el presidente.

2. Donde vos sos protagonista

Este eje reúne los principales dispositivos de participación del Concejo, orientados a fortalecer el vínculo con la ciudadanía y a producir aportes concretos para el trabajo legislativo.

Aquí se enmarcan el tradicional programa de Concejo Joven y el de Concejo Mayor. Como novedad, este año se articularán ambas propuestas con el fin de fortalecer el intercambio intergeneracional, la convivencia democrática y el respeto entre generaciones.

Además, se dará continuidad a las distintas premiaciones y reconocimientos que otorga el Concejo a lo largo del año a quienes contribuyen al desarrollo de la comunidad. Y se realizarán los Foro de Debates sobre temas estratégicos de la ciudad y el Foro Metropolitano de Concejales.

3. Santa Fe cree y crece

Este eje apunta a fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas, promover una convivencia responsable y acercar el Concejo al territorio.

Por eso, se continuará con instancias de capacitación para el personal del Concejo y abiertas a la ciudadanía, con énfasis en derechos, convivencia digital y seguridad vial.

Los Juegos Suramericanos serán parte central de la agenda 2026 para la ciudad y el Concejo brindará un acompañamiento especial. La idea es crear espacios participativos y articuladores que promuevan los valores del certamen: integración regional, deporte, esfuerzo colectivo y ciudadanía activa.

4. Santa Fe tiene con qué

Desde el Concejo se pondrá especial énfasis en acompañar el desarrollo productivo y fortalecer el entramado emprendedor de la ciudad.

El Yo Resuelvo, la plataforma digital, pública y gratuita que creó el Concejo para vincular la oferta y demanda de oficios y servicios, cobrará un nuevo impulso con el fin de seguir generando oportunidades laborales e inclusión socio-productiva.

ADN Santa Fe: un nuevo proyecto

Como cierre de su propuesta de trabajo para este 2026, Basile presentó una nueva iniciativa: ADN Santa Fe. El objetivo es consolidar al Concejo como actor activo del desarrollo económico sostenible. A través de Mesas para el Desarrollo Local, se articulará ciudadanía, organizaciones territoriales, colegios profesionales, universidades y sector privado para transformar demandas en iniciativas legislativas, proyectos y acciones concretas.

De este modo, este nuevo proyecto buscará impulsar la economía local con enfoque territorial, fomentar el turismo como motor de identidad y crecimiento, y posicionar al Concejo como incubadora de innovación pública y colaboración intersectorial.

“Estamos convencidos de que entre los 17 concejales podemos generar muchas cosas positivas para los vecinos y vecinas, para que sean verdaderamente protagonistas, y que nos permitan poner a nuestra ciudad en un lugar relevante”, cerró el presidente del Concejo Municipal.

