Se pone en marcha el Torneo Tiburoncito organizado por El Quillá

"Quiero agradecer a la subcomisión de fútbol que nos dio responsabilidad de estar al frente de la organización, mi cuerpo técnico está integrado por Juan Carlos Monzón, y Eduardo Fernández, esperemos que todo salga, que la lluvia no nos arruine el evento, porque tenemos una seguidilla de partidos muy importantes, y creería que como está la cancha, y la iluminación que tiene, todo va a salir más que bien" expresó Marcelo Raviolo.

El coordinador del torneo aseguró que "El formato del torneo será el siguiente, el martes que es cuando arranca el certamen, comenzará jugando la 2012, si nos alcanza la cantidad de partidos que vamos a diagramar, vamos a jugar en la jornada de martes 7, después pasaríamos al miércoles 8 a jugar 2013, y el jueves, la 2014, y el viernes, volveríamos a jugar la 2012".

Vale destacar que la organización del certamen dispuso de una entrada general de 400 pesos y un servicio de bufet para toda la familia que acompañe a jugar a sus hijos. "Venimos hace tres años trabajando en este proyecto, pandemia de por medio y lo retomamos hace dos años. Este año pudimos conjugar los aportes de los beneficios económicos y el apoyo del club" señaló Marcelo Doyharzabal a UNO Santa Fe.

El dirigente de la subcomisión de fútbol de la entidad lagunera manifestó que "estaremos haciendo la inauguración del Tiburoncito este martes 7, en horario vespertino y nocturno, seguirá los días 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 de marzo. Estamos muy contentos porque estamos dando finalización a las obras que se realizaron en la cancha, es producto del trabajo en conjunto".

En categoría 2012 jugarán: Newells, La Perla, Gimnasia y Cosmos (Zona A); Sportivo Guadalupe, Naranjitos, Independiente y Ciclón Racing (Zona B); El Quillá, Universidad y La Salle Blanco (Zona C); La Salle Azul, Pucará y Ateneo (Zona D); en categoría 2013 lo harán: La Salle Jobson, El Quillá, Universidad y Newells (Zona A); Cosmos, Guadalupe, Pucará y La Perla (Zona B); Unión, Ciclón Racing y Academia Cabrera (Zona C); Independiente, Gimnasia y Ateneo (Zona D). En la 2014 están asignados: Ateneo Azul, Universidad, Academia Cabrera, Ciclón Racing y Cosmos (Zona A); Newell`s, Independiente, Ateneo Rojo, El Quillá y Sportivo Guadalupe (Zona B); Pucará, Naranjitos, La Salle, Gimnasia y La Perla (Zona C).