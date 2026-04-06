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Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a "Perruco" con una escopeta recortada

Un joven de 21 años fue baleado con una escopeta recortada en barrio Barranquitas y permanece internado en el hospital Cullen. La Policía detuvo al presunto atacante, conocido como “Perruco”, tras un operativo en la zona.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de abril 2026 · 13:35hs
Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a Perruco con una escopeta recortada

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Barranquitas: intentaron ejecutar a balazos a un joven y detuvieron a "Perruco" con una escopeta recortada

Este domingo, cerca de las seis de la madrugada, dos amigos caminaban rumbo a sus viviendas en barrio Barranquitas, en el oeste de la ciudad de Santa Fe, cuando fueron emboscados por un joven conocido por el apodo de “Perruco”. El agresor sacó una escopeta recortada y disparó a mansalva contra uno de ellos.

Como consecuencia del ataque, Jeremías Joel Chamorro, de 21 años, resultó herido con una perdigonada a corta distancia. Ambos jóvenes lograron huir y pidieron ayuda a oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) que se encontraban apostados sobre la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura de calle Gaboto. Los uniformados solicitaron de inmediato la presencia de un médico del SIES 107.

Minutos después, el herido fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde ingresó para recibir atención médica. En paralelo, oficiales de la PAT y de la Comisaría 6ª aprehendieron a un joven sobre el que se presume su responsabilidad en el intento de homicidio.

Asistencia sanitaria y aprehensión

Cuando los dos jóvenes llegaron hasta donde estaban los oficiales de la PAT, uno de ellos, Chamorro, presentaba una herida sangrante en el abdomen y alcanzó a señalar que el agresor era “Perruco”, a quien describió como un conocido y violento tiratiros de la zona oeste.

Mientras la víctima era trasladada con sirenas y balizas encendidas al hospital Cullen, los efectivos desplegaron un operativo conjunto con personal de la Comisaría 6ª. Finalmente, a unas ocho cuadras de la intersección de Juan Díaz de Solís y Lamadrid, lograron la aprehensión del sospechoso, presuntamente vinculado al ataque.

Operado de urgencia

Chamorro fue recibido en el shockroom del hospital Cullen por médicos de emergentología, quienes evaluaron la gravedad de la herida. Tras ser estabilizado, fue trasladado al quirófano central, donde fue sometido a una cirugía de urgencia para salvarle la vida.

Luego de la intervención, el joven quedó internado en la unidad de terapia intensiva (UTI), bajo estricta observación médica.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el ataque a tiros, la aprehensión del presunto autor y el estado de salud de la víctima fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, se dio intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio. Además, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar del hecho.

Las tareas fueron llevadas adelante durante la mañana del domingo por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

LEER MÁS: Ataque a tiros en Alto Verde: dos hombres fueron baleados antes de la medianoche

Barranquitas balazos detenido
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