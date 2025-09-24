Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Arranca la Liga Nacional 2025/26: Boca va por su tricampeonato

Este jueves se iniciará la acción, desde las 21.30, con el duelo donde Boca, que va por el tricampeonato, será local de Racing de Chivilcoy, en La Bombonerita.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2025 · 09:42hs
Arranca la Liga Nacional 2025/26: Boca va por su tricampeonato

La Liga Nacional de Básquet inicia su temporada 2025/26 y, como en cada edición, todos los focos apuntan hacia Boca Juniors, bicampeón vigente, que buscará convertirse en tricampeón y alcanzar un logro que solo Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo han logrado en la historia de la competencia. Sin embargo, no faltan aspirantes dispuestos a desafiar al xeneize y pelear por el título en esta nueva temporada de la élite del básquet argentino.

El campeón nacional, dirigido nuevamente por Gonzalo Pérez, abrirá la temporada este jueves en La Bombonerita a las 21.30 ante Racing de Chivilcoy, equipo recién ascendido que hará su debut absoluto en la máxima categoría, con transmisión por TyC Sports. Boca afronta un año exigente, no solo en la Liga Nacional, sino también con la participación en la Basketball Champions League de las Américas y la Supercopa frente a Instituto.

Aunque el equipo perdió a su figura y MVP de la pasada temporada, José Vildoza (ahora en el Girona de España), mantuvo a jugadores claves como Santiago Scala, Martín Cuello, Sebastián Vega y Franco Giorgetti, sumando además a Agustín Barreiro, Francisco Cáffaro y Lucas Faggiano para reforzar la plantilla. En palabras de Pérez:

"Hemos renovado la energía porque tenemos el desafío de volver a estar en esos partidos definitorios. Sabemos que el acompañamiento de nuestra gente va a estar como siempre, y de nuestra parte dejaremos todo para poner a Boca en lo más alto".

La temporada contará con 19 equipos, uno menos que la edición anterior tras la salida de Riachuelo de La Rioja, cuya plaza quedó vacante sin comprador. Por su parte, Racing de Chivilcoy reemplaza a Zárate Basket, descendido tras perder la serie de Playout ante Argentino de Junín.

El torneo regular tendrá 36 partidos por equipo, divididos en dos ruedas de 18 encuentros cada una, con sistema de todos contra todos. Al final de la fase regular, los 12 mejores equipos avanzarán a los playoffs, que incluirán Reclasificación, Cuartos de Final, Semifinales y Finales. Además, los cuatro primeros puestos de la fase regular competirán por la Copa Islas Malvinas, torneo intermedio de la temporada.

Se esperan recesos por las fiestas de fin de año, entre el 22 y 25 de diciembre, y del 30 de diciembre al 5 de enero, cuando los equipos retomarán la competencia. En el plano internacional, Boca, Instituto y Obras representarán a Argentina en la Champions de América, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

Entre las novedades de la temporada se destaca el rebranding de la ex Liga de Desarrollo, que pasa a llamarse La Liga Próximo, destinada a potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer la cantera del básquet nacional.

Cronograma de los primeros partidos de la Liga Nacional 2025/26:

Jueves 25 de septiembre:

  • 20.30: Platense vs. Ferro

  • 21.00: La Unión vs. Regatas

  • 21.30: Quimsa vs. Instituto

Viernes 26 de septiembre:

  • 20.30: San Lorenzo vs. Peñarol

  • 21.00: San Martín de Corrientes vs. Atenas

Sábado 27 de septiembre:

  • 11.00: Olímpico vs. Instituto

Domingo 28 de septiembre:

  • 20.00: Ferro vs. Peñarol

  • 20.30: Regatas Corrientes vs. Atenas

  • 21.00: Quimsa vs. Argentino de Junín

Con Boca nuevamente como gran favorito, la temporada promete emociones y una intensa lucha por destronar al bicampeón y escribir un nuevo capítulo en la historia del básquet argentino.

Liga Nacional Boca Racing
Noticias relacionadas
obras vencio a san lorenzo en un juego de pretemporada

Obras venció a San Lorenzo en un juego de pretemporada

novak djokovic se convierte en copropietario de un club de francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

los argentinos ponen primera en los atp 500 de tokio y beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Por la Liga de Honor de waterpolo, Regatas cayó en el Pedro Consuegra ante GER de Rosario.

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Lo último

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Último Momento
Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Ovación
Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad