Arranca la Liga Nacional 2025/26: Boca va por su tricampeonato

Este jueves se iniciará la acción, desde las 21.30, con el duelo donde Boca, que va por el tricampeonato, será local de Racing de Chivilcoy, en La Bombonerita.

La Liga Nacional de Básquet inicia su temporada 2025/26 y, como en cada edición, todos los focos apuntan hacia Boca Juniors, bicampeón vigente, que buscará convertirse en tricampeón y alcanzar un logro que solo Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo han logrado en la historia de la competencia. Sin embargo, no faltan aspirantes dispuestos a desafiar al xeneize y pelear por el título en esta nueva temporada de la élite del básquet argentino.

El campeón nacional, dirigido nuevamente por Gonzalo Pérez , abrirá la temporada este jueves en La Bombonerita a las 21.30 ante Racing de Chivilcoy , equipo recién ascendido que hará su debut absoluto en la máxima categoría, con transmisión por TyC Sports . Boca afronta un año exigente, no solo en la Liga Nacional, sino también con la participación en la Basketball Champions League de las Américas y la Supercopa frente a Instituto .

Aunque el equipo perdió a su figura y MVP de la pasada temporada, José Vildoza (ahora en el Girona de España), mantuvo a jugadores claves como Santiago Scala, Martín Cuello, Sebastián Vega y Franco Giorgetti, sumando además a Agustín Barreiro, Francisco Cáffaro y Lucas Faggiano para reforzar la plantilla. En palabras de Pérez:

"Hemos renovado la energía porque tenemos el desafío de volver a estar en esos partidos definitorios. Sabemos que el acompañamiento de nuestra gente va a estar como siempre, y de nuestra parte dejaremos todo para poner a Boca en lo más alto".

La temporada contará con 19 equipos, uno menos que la edición anterior tras la salida de Riachuelo de La Rioja, cuya plaza quedó vacante sin comprador. Por su parte, Racing de Chivilcoy reemplaza a Zárate Basket, descendido tras perder la serie de Playout ante Argentino de Junín.

El torneo regular tendrá 36 partidos por equipo, divididos en dos ruedas de 18 encuentros cada una, con sistema de todos contra todos. Al final de la fase regular, los 12 mejores equipos avanzarán a los playoffs, que incluirán Reclasificación, Cuartos de Final, Semifinales y Finales. Además, los cuatro primeros puestos de la fase regular competirán por la Copa Islas Malvinas, torneo intermedio de la temporada.

Se esperan recesos por las fiestas de fin de año, entre el 22 y 25 de diciembre, y del 30 de diciembre al 5 de enero, cuando los equipos retomarán la competencia. En el plano internacional, Boca, Instituto y Obras representarán a Argentina en la Champions de América, mientras que Quimsa, Regatas y Oberá lo harán en la Liga Sudamericana.

Entre las novedades de la temporada se destaca el rebranding de la ex Liga de Desarrollo, que pasa a llamarse La Liga Próximo, destinada a potenciar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer la cantera del básquet nacional.

Cronograma de los primeros partidos de la Liga Nacional 2025/26:

Jueves 25 de septiembre:

20.30: Platense vs. Ferro

21.00: La Unión vs. Regatas

21.30: Quimsa vs. Instituto

Viernes 26 de septiembre:

20.30: San Lorenzo vs. Peñarol

21.00: San Martín de Corrientes vs. Atenas

Sábado 27 de septiembre:

11.00: Olímpico vs. Instituto

Domingo 28 de septiembre:

20.00: Ferro vs. Peñarol

20.30: Regatas Corrientes vs. Atenas

21.00: Quimsa vs. Argentino de Junín

Con Boca nuevamente como gran favorito, la temporada promete emociones y una intensa lucha por destronar al bicampeón y escribir un nuevo capítulo en la historia del básquet argentino.