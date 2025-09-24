Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Diego Osella se refirió a su paso por Colón y cómo se dio cuenta que el proyecto fracasaría, una vez que se decidió cesantearlo a fines de 2024.

El exentrenador de Colón , Diego Osella, habló con ADN - Radio Gol (FM 96.7) - y brindó un análisis profundo sobre el presente del club sabalero y los factores que llevaron a la situación actual del equipo en la Primera Nacional, luego de que se prescindiera de sus servicios en diciembre del año pasado por decisión del exmanager Iván Moreno y Fabianesi.

Con tono reflexivo, Osella recordó sus años al frente del club y el proceso que llevó a Colón a mantener la competitividad en 2014: “Primero con mucha tristeza, porque la grandeza del club es enorme. Después vino una debacle similar a la que nos tocó a nosotros, pero con la diferencia de que en 2014 teníamos bien claro que había que cambiar algo. Lalo Vega bajó la línea, la ejecutamos y devolvimos la ilusión al hincha con jóvenes dentro del equipo y un plantel sólido, pese a las bajas importantes”.

LEER MÁS: Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona

El ex-DT hizo hincapié en la planificación como clave del éxito, y subrayó que no se trata de contar con una gran billetera: “Trajimos jugadores con ingenio, sin dinero, como Fatura Brown y Cristian Pavón, y armamos una dupla de ataque Pavón-Alario. Se trataba de sostener a los futbolistas que funcionaban y traer refuerzos en zonas puntuales, sin improvisar”.

Sobre la situación reciente de Colón, Osella fue contundente respecto a la gestión dirigencial y el sobreentrenamiento del equipo: “Godano me vino a buscar para siete partidos, conociendo la situación tras la salida de Iván Delfino, que había hecho un gran trabajo. Llegamos faltando siete fechas y lo primero que había que corregir era el sobreentrenamiento: se probaba, se erraba, se ensayaba, y el equipo se arrastraba”.

Destacó además la participación activa de Iván Moreno y Fabianesi y la línea directa con los dirigentes: “Estaba en todos los entrenamientos, dentro del vestuario, con acceso total a la logística y al cuerpo médico. También teníamos la presencia de Negrete y otros, con puertas abiertas para consultas. Todo se comunicaba semana a semana”.

LEER MÁS: Tomás Paredes, con chances de volver a atajar en Colón

Sin embargo, Osella criticó la falta de coincidencia entre cuerpo técnico y manager: “Después del partido con All Boys, organizamos pretemporada, hablamos de refuerzos, y lo que proponíamos no coincidía con lo que Iván quería. No se podía desarmar el plantel, porque se van 20 y vienen 20, y en Colón, con la presión que hay, eso es imposible de sostener. Se veía venir todo lo que le terminó pasando a Colón”.

Osella sobre la actualidad de Colón

El exentrenador explicó que el proceso actual falla por falta de criterio y exceso de improvisación: “Se cambia todo el tiempo: un jugador viene con una idea, otro con otra. Viene un interino, luego lo confirman, luego lo sacan… y cuando llega Medrán, se espera que cambie todo en dos días. No es culpa del técnico, sino de la desorganización”.

Finalmente, Osella recalcó la importancia de sostener jugadores, respetar procesos y entender la realidad de la divisional: “Colón necesita inteligencia y planificación. La presión es enorme y, sin un plan claro, se pierden resultados y continuidad. No es cuestión de billetera, sino de criterio, conocimiento y paciencia”.