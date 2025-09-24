Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

El menos beneficiado en los sorteos fue Sebastián Báez, quien debutará ante el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Los tenistas argentinos tendrán actividad esta semana , ya que se llevarán a cabo los ATP 500 de Tokio y Beijing , que son unos de los torneos más importantes de la gira asiática.

El único argentino que disputará el ATP 500 de Tokio será Sebastián Báez , quien está teniendo un 2025 para el olvido, en el que cayó hasta el puesto número 41 del ranking ATP.

Como si esto fuera poco, el sorteo no lo benefició para nada, ya que en la primera ronda se tendrá que enfrentar con el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien viene de ganar su sexto título de Grand Slam al levantar el trofeo en el US Open.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos tenistas, que se enfrentaron en las Next Gen Finals 2021 y en la primera ronda del US Open 2022, con triunfo para Alcaraz en ambas ocasiones.

El partido entre Alcaraz y Báez está programado para este jueves no antes de las 5:15 (hora de Argentina).

Los otros grandes candidatos a quedarse con el título en la capital japonesa son el estadounidense Taylor Fritz, el danés Holger Rune y el noruego Casper Ruud.

Las sorpresas con las cuales arrancó la gira asiática

Este torneo comenzó con varias sorpresas, ya que el húngaro Marton Fucsovics y el alemán Daniel Altmaier eliminaron al estadounidense Frances Tiafoe y al canadiense Denis Shapovalov, quienes llegaban como el séptimo y el octavo preclasificado, respectivamente.

El otro torneo que se llevará a cabo esta semana es el ATP 500 de Beijing, que cuenta con la participación estelar del italiano Jannik Sinner, quien no quiere perderle pisada a Alcaraz en la pelea por el número 1 del mundo.

El italiano, que viene de caer en la final del US Open frente al español, tendrá un debut durísimo en el torneo chino, ya que se enfrentará con el croata Marin Cilic.

Los únicos tres argentinos anotados en este torneo son Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli.

Cerúndolo tendrá como oponente en la primera ronda al estadounidense Learner Tien, que es una de las grandes promesas del tenis mundial. Un factor clave en este encuentro podría ser el físico, ya que el argentino viene de jugar dos partidos en la Laver Cup, torneo exhibición que se disputó el último fin de semana en San Francisco, por lo que después debió realizar un largo viaje para llegar a China.

Etcheverry, por su parte, viene de alcanzar los cuartos de final en el ATP en el ATP 250 de Hangzhou, instancia en la que debió abandonar por una lesión. Sin embargo, poco a poco parece recuperar ese gran nivel que lo llevó a las semifinales en Roland Garros 2023.

En la primera ronda tendrá un interesante cruce ante el belga David Goffin, quien viene de superar la clasificación.

Por último, Ugo Carabelli no la tendrá nada fácil ante el español Alejandro Davidovich Fokina, que en este 2025 se convirtió en un rival durísimo incluso para jugadores dentro del top 10.

El primero de los argentinos en jugar será Ugo Carabelli, este jueves no antes de las 4:30 de la madrugada, mientras que no antes de las 11 de la noche será el turno tanto de Cerúndolo y Etcheverry.