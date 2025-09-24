Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Un repaso por los jugadores que no serían tenidos en cuenta por Ezequiel Medrán para las dos últimas fechas, ya que finalizan su vínculo con Colón.

24 de septiembre 2025 · 12:56hs
Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Colón encara las dos últimas fechas de la Primera Nacional, donde visitará a Estudiantes (BA) y recibirá a CADU, con un panorama definido por los contratos que vencen el próximo 31 de diciembre.

La lista de los 16 jugadores que finalizan contrato

Por disposición de los dirigentes y bajo la planificación de Ezequiel Medrán, los futbolistas cuyos vínculos culminan a fin de año no serían considerados para estos últimos compromisos de la temporada.

Entre los jugadores que finalizarán sus contratos y quedarían al margen se encuentran nombres de peso en el plantel: en el arco, Marcos Díaz; en defensa, Facundo Sánchez, Conrado Ibarra, Gonzalo Bettini, Brian Negro, Guillermo Ortiz y Nicolás Fernández; en la mitad de la cancha, Federico Jourdan, Lautaro Laborié, Joel Soñora, Kevin Colli, Oscar Garrido –quien cuenta con cláusula de salida pese a la extensión de contrato en junio– y Christian Bernardi; mientras que en la delantera, Alex Aranda, José Barreto y Emmanuel Gigliotti completan la lista.

Medrán, con la decisión de colorar a las jóvenes promesas

La decisión busca darle rodaje a los jugadores con futuro asegurado en el club y a los juveniles que vienen mostrando buenas prestaciones, más allá de que el equipo ya haya asegurado la permanencia en la categoría.

En ese marco, el arquero Tomás Paredes, juvenil que se consolidó como alternativa tras la sanción de Marcos Díaz, sería el titular en los últimos compromisos, mientras que otros jóvenes del plantel también tendrían la oportunidad de mostrarse en cancha.

Así, Colón afrontará las fechas restantes con un plantel mixto, donde la experiencia de los futbolistas con contratos vigentes se combinará con la proyección de los más jóvenes, con la misión de cerrar la temporada de la mejor manera posible y pensando en el futuro próximo del club.

