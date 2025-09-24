Uno Santa Fe | Santa Fe | Asoem

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Trabajadores municipales y comunales fueron derivados a hospitales tras inhalar el gas. El gremio mantiene la alerta y analiza posibles motivaciones internas

24 de septiembre 2025 · 13:33hs
Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

La asamblea ordinaria de Asoem, que congregaba este miércoles a más de 1.300 trabajadores municipales y comunales en la sede gremial de calle Urquiza al 1900, se vio sacudida por un incidente que obligó a la intervención del servicio de emergencias 107 y de personal policial.

Según confirmaron fuentes oficiales, ocho personas resultaron afectadas por la inhalación de gas pimienta, entre ellas varias trabajadoras de distintas áreas del municipio y un joven de 19 años. Todas fueron derivadas al hospital Cullen y al hospital Iturraspe, donde permanecen en observación fuera de peligro.

El secretario general de Asoem, Juan Medina, explicó que inmediatamente se activaron los protocolos internos de seguridad: “Tenemos efectivos policiales dentro del predio y seguridad privada. Apenas ocurrió la situación, se dio intervención al Cobem y a las áreas de Salud de la provincia. Por ahora, lo que pasó está bajo investigación”.

Vigilancia

El dirigente señaló que el gremio cuenta con sistemas de cacheo y cámaras de vigilancia tanto dentro como fuera del edificio. Sin embargo, hasta el momento no se determinó cómo ingresó el gas ni si se trató de un hecho accidental o intencional.

“Hay que esperar el análisis de las cámaras y el trabajo de los equipos de seguridad. No podemos descartar ninguna hipótesis”, agregó Medina.

El hecho ocurrió una vez finalizada la asamblea, en la que participaron representantes de 130 direcciones municipales y de distintas comunas de la región. Asoem no descarta que el episodio pueda estar vinculado a disputas gremiales: “En política se pueden hacer mil elucubraciones. En 20 años solo habíamos vivido algo similar en 2021, cuando hubo un conflicto interno. Ahora ocurrió esto y lo vamos a investigar a fondo”, advirtió el secretario general.

Asoem Asamblea gas pimienta
Noticias relacionadas
el ministerio de salud avanza en una guia integral para prevenir el suicidio y las autolesiones

El Ministerio de Salud avanza en una guía integral para prevenir el suicidio y las autolesiones

Milei ante la ONU:  críticas al organismo internacional, defensa de las reformas en Argetina y reclamo por Malvinas

Milei ante la ONU: críticas al organismo internacional, defensa de las reformas en Argetina y reclamo por Malvinas

entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: el estado pone obstaculos

Entidades santafesinas retoman el plan de lucha por la emergencia en discapacidad: "El Estado pone obstáculos"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación de Marcelo Sain

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de Marcelo Sain contra su destitución en Santa Fe

Lo último

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

Último Momento
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad