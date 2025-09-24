Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Trabajadores municipales y comunales fueron derivados a hospitales tras inhalar el gas. El gremio mantiene la alerta y analiza posibles motivaciones internas

La asamblea ordinaria de Asoem , que congregaba este miércoles a más de 1.300 trabajadores municipales y comunales en la sede gremial de calle Urquiza al 1900, se vio sacudida por un incidente que obligó a la intervención del servicio de emergencias 107 y de personal policial.

Según confirmaron fuentes oficiales, ocho personas resultaron afectadas por la inhalación de gas pimienta , entre ellas varias trabajadoras de distintas áreas del municipio y un joven de 19 años. Todas fueron derivadas al hospital Cullen y al hospital Iturraspe, donde permanecen en observación fuera de peligro.

El secretario general de Asoem, Juan Medina, explicó que inmediatamente se activaron los protocolos internos de seguridad: “Tenemos efectivos policiales dentro del predio y seguridad privada. Apenas ocurrió la situación, se dio intervención al Cobem y a las áreas de Salud de la provincia. Por ahora, lo que pasó está bajo investigación”.

Vigilancia

El dirigente señaló que el gremio cuenta con sistemas de cacheo y cámaras de vigilancia tanto dentro como fuera del edificio. Sin embargo, hasta el momento no se determinó cómo ingresó el gas ni si se trató de un hecho accidental o intencional.

“Hay que esperar el análisis de las cámaras y el trabajo de los equipos de seguridad. No podemos descartar ninguna hipótesis”, agregó Medina.

El hecho ocurrió una vez finalizada la asamblea, en la que participaron representantes de 130 direcciones municipales y de distintas comunas de la región. Asoem no descarta que el episodio pueda estar vinculado a disputas gremiales: “En política se pueden hacer mil elucubraciones. En 20 años solo habíamos vivido algo similar en 2021, cuando hubo un conflicto interno. Ahora ocurrió esto y lo vamos a investigar a fondo”, advirtió el secretario general.