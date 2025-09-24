Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

El tenista Novak Djokovic , ícono del deporte y ganador de 24 Grand Slam , dio un giro inesperado en su carrera: ingresó al mundo del fútbol como inversor y copropietario del Le Mans FC, equipo francés que hoy milita en la tercera división.

El serbio forma parte de un consorcio liderado por el fondo brasileño OutField , con el objetivo de relanzar al club y devolverlo a la elite . La operación además suma a dos figuras del automovilismo, los ex pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen , que se incorporan como accionistas.

El comunicado de Le Mans sobre Djokovic

En su comunicado oficial, Le Mans destacó: “Djokovic, el jugador más laureado de la historia, es un hombre cuya fuerza mental y enfoque único aportarán un valor añadido considerable”. La estrategia del club es clara: unir figuras del deporte mundial para potenciar la marca y ganar visibilidad.

Ubicado a unos 200 kilómetros de París, Le Mans FC vivió su momento más alto entre 2003 y 2010, cuando llegó a competir en la Ligue 1. No obstante, en la última década sufrió un fuerte declive institucional y deportivo.

Con la inyección financiera y mediática de Djokovic, Massa y Magnussen, el club celebra sus 40 años con la ambición de regresar a las principales categorías del fútbol francés.