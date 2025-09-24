River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

River visitará a Palmeiras, desde las 21.30, en San Pablo, donde buscará dar vuelta la serie, tras el 1-2 en el Monumental, por la Libertadores.

River visita a Palmeiras este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 .

El encuentro se juega en Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. La ida en el Monumental fue triunfo 2-1 para el “Verdao”.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

Probables formaciones de Palmeiras vs River por Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.