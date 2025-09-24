Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

En los cotejos válidos por la tercera fecha del Clausura liguista, Gimnasia y Esgrima venció a Nobleza de Recreo por 2 a 0, mientras que El Quillá y UNL igualaron 1 a 1.

24 de septiembre 2025 · 09:33hs
Gimnasia y Esgrima se hizo fuerte de local y superó a la Vizcachera.

Comenzó la disputa de la reprogramada cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina, y cuyos cotejos habían sido postergados el sábado pasado por las precipitaciones que se dieron en la toda la zona, para preservar los campos de juego. Fueron tres cotejos, mientras que en la presente jornada de miércoles se concretarán seis encuentros, y se cerrará el jueves.

Tres cotejos se jugaron del Clausura de Liga Santafesina

Uno de los tres cotejos disputados en la noche del martes, se disputó en el Gigante de Ciudadela, en donde Gimnasia y Esgrima derrotó por 2 a 0 a Nobleza de Recreo con el arbitraje de Carlos Córdoba.

En un partido muy luchado el Pistolero se llevó el triunfo 2 a 0, porque acertó con los cambios al arco y después del rebote Rizzo y García solito para mandarla adentro festejó frente a un Nobleza que intento menos que su rival pero tuvo en el primer tiempo un penal que Salvagiot le atajo a Ortiz. Los goles para los dirigidos por Diego Rodríguez llegaron por intermedio de Santiago Rizzo y Laureano García.

Junto al Lago del Parque del Sur, Náutico El Quillá y la Universidad del Litoral no se sacaron diferencias y terminaron empatando 1 a 1 bajo el control de Maximiliano Moya. En el estadio Eduardo Mono Roteta, al dueño de casa se le escapó sobre el final. Los dirigidos por Patita Mazzoni ganaban el partido con un gol de Nacho Presser, pero en el minuto final la visita logró empatarlo por intermedio de Ignacio Fantinatto.

Además, en Sauce Viejo, en un partido clave por el promedio de los descensos, Vecinal Gálvez recibió a Ciclón Norte de Cayastá. En un cotejo controlado por Carlos Céspedes, el Azulgrana y el Verde la costa santafesina no se sacaron diferencias y terminaron igualando 0 a 0. Para la visita fue un resultado positivo, porque en su objetivo de salvarse, ya está matemáticamente salvado.

En un pleito entretenido, Nobleza de Recreo no pudo ante un Pistolero que aprovechó las oportunidades que dispuso.

Recordemos que en el único cotejo disputado el pasado sábado, en el campo de deportes de la autopista, Ateneo Inmaculada derrotó por 3 a 2 a Unión de Santa Fe. Los goles para el elenco colegial los hicieron Juan Chiaraviglio, Máximo Monella y Manuel Báez), mientras que para el rojiblanco, Alan Sosa y Gerónimo Faría.

En los tres cotejos de la noche de martes, en reserva, Gimnasia y Esgrima superó por 1 a 0 a Nobleza de Recreo, mientras que Náutico El Quillá se impuso a Universidad del Litoral por 4 a 0. Por su parte, en la ciudad de Sauce Viejo, se registró el empate 2 a 2 entre la Vecinal Gálvez con Ciclón Norte de Cayastá.

Este miércoles 24, desde las 14, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson recibirá a Colón de Santa Fe (Maximiliano Manduca); y a partir de las 21, Ciclón Racing lo hará con Colón de San Justo (Ángel Cristoforato) y Nacional con Sportivo Guadalupe (Alejandro Aguilera). A las 21.30, Independiente recibirá a Juventud Unida (Gabriel Ibarra), Cosmos con La Perla del Oeste en el predio Nery Pumpido (Lucas Muga) y Newell´s con Sanjustino en el predio Nery Pumpido (Ignacio Castellano). El jueves, a las 21, en Independiente de Santo Tomé, Academia Cabrera jugará con Pucará de barrio Transporte (Juan Bonnin).

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 9; Universidad 8; Gimnasia y Esgrima, Ateneo Inmaculada e Independiente 6; Unión, Ciclón Racing, Pucará y Nobleza 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 9; Ciclón Norte 7; Colón, Nacional, La Perla y El Quillá 4; Newell´s 3, Vecinal Gálvez 2 y Cosmos 0.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Vecinal Gálvez vs. Independiente, Juventud Unida vs. Gimnasia y Esgrima, Nobleza vs. Ciclón Racing, Colón de San Justo vs. Academia Cabrera, Pucará vs. Ateneo, Unión vs. UNL.

-Zona 2: Ciclón Norte vs. Cosmos, La Perla vs. Newell´s, Sanjustino vs. Nacional, Sportivo Guadalupe vs. La Salle Jobson, Colón vs. Náutico El Quillá.

El muletto de Estudiantes quiere volver al triunfo ante el golpeado Defensa

Independiente empató con San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Tras el diluvio, Tigre aguantó la ventaja y hundió aún más a Aldosivi

Se jugó un sólo encuentro del Clausura Norberto Serenotti

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Ocho afectados por el gas pimienta en la asamblea de Asoem: el gremio no descarta disputas internas

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Colón: los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Gimnasia venció a Rivadavia y se aseguró el uno en su zona en el Prefederal

River irá por la épica ante Palmeiras en San Pablo para avanzar en la Libertadores

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad