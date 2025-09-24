Se jugaron tres partidos del Clausura Chijí Serenotti

En los cotejos válidos por la tercera fecha del Clausura liguista, Gimnasia y Esgrima venció a Nobleza de Recreo por 2 a 0, mientras que El Quillá y UNL igualaron 1 a 1.

Comenzó la disputa de la reprogramada cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina, y cuyos cotejos habían sido postergados el sábado pasado por las precipitaciones que se dieron en la toda la zona, para preservar los campos de juego. Fueron tres cotejos, mientras que en la presente jornada de miércoles se concretarán seis encuentros, y se cerrará el jueves.

Uno de los tres cotejos disputados en la noche del martes, se disputó en el Gigante de Ciudadela, en donde Gimnasia y Esgrima derrotó por 2 a 0 a Nobleza de Recreo con el arbitraje de Carlos Córdoba.

En un partido muy luchado el Pistolero se llevó el triunfo 2 a 0, porque acertó con los cambios al arco y después del rebote Rizzo y García solito para mandarla adentro festejó frente a un Nobleza que intento menos que su rival pero tuvo en el primer tiempo un penal que Salvagiot le atajo a Ortiz. Los goles para los dirigidos por Diego Rodríguez llegaron por intermedio de Santiago Rizzo y Laureano García.

Junto al Lago del Parque del Sur, Náutico El Quillá y la Universidad del Litoral no se sacaron diferencias y terminaron empatando 1 a 1 bajo el control de Maximiliano Moya. En el estadio Eduardo Mono Roteta, al dueño de casa se le escapó sobre el final. Los dirigidos por Patita Mazzoni ganaban el partido con un gol de Nacho Presser, pero en el minuto final la visita logró empatarlo por intermedio de Ignacio Fantinatto.

Además, en Sauce Viejo, en un partido clave por el promedio de los descensos, Vecinal Gálvez recibió a Ciclón Norte de Cayastá. En un cotejo controlado por Carlos Céspedes, el Azulgrana y el Verde la costa santafesina no se sacaron diferencias y terminaron igualando 0 a 0. Para la visita fue un resultado positivo, porque en su objetivo de salvarse, ya está matemáticamente salvado.

Nobleza.jpg En un pleito entretenido, Nobleza de Recreo no pudo ante un Pistolero que aprovechó las oportunidades que dispuso. Gentileza: Ariel Maradona (AM Liga)

Recordemos que en el único cotejo disputado el pasado sábado, en el campo de deportes de la autopista, Ateneo Inmaculada derrotó por 3 a 2 a Unión de Santa Fe. Los goles para el elenco colegial los hicieron Juan Chiaraviglio, Máximo Monella y Manuel Báez), mientras que para el rojiblanco, Alan Sosa y Gerónimo Faría.

En los tres cotejos de la noche de martes, en reserva, Gimnasia y Esgrima superó por 1 a 0 a Nobleza de Recreo, mientras que Náutico El Quillá se impuso a Universidad del Litoral por 4 a 0. Por su parte, en la ciudad de Sauce Viejo, se registró el empate 2 a 2 entre la Vecinal Gálvez con Ciclón Norte de Cayastá.

Este miércoles 24, desde las 14, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson recibirá a Colón de Santa Fe (Maximiliano Manduca); y a partir de las 21, Ciclón Racing lo hará con Colón de San Justo (Ángel Cristoforato) y Nacional con Sportivo Guadalupe (Alejandro Aguilera). A las 21.30, Independiente recibirá a Juventud Unida (Gabriel Ibarra), Cosmos con La Perla del Oeste en el predio Nery Pumpido (Lucas Muga) y Newell´s con Sanjustino en el predio Nery Pumpido (Ignacio Castellano). El jueves, a las 21, en Independiente de Santo Tomé, Academia Cabrera jugará con Pucará de barrio Transporte (Juan Bonnin).

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 9; Universidad 8; Gimnasia y Esgrima, Ateneo Inmaculada e Independiente 6; Unión, Ciclón Racing, Pucará y Nobleza 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino, Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 9; Ciclón Norte 7; Colón, Nacional, La Perla y El Quillá 4; Newell´s 3, Vecinal Gálvez 2 y Cosmos 0.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Vecinal Gálvez vs. Independiente, Juventud Unida vs. Gimnasia y Esgrima, Nobleza vs. Ciclón Racing, Colón de San Justo vs. Academia Cabrera, Pucará vs. Ateneo, Unión vs. UNL.

-Zona 2: Ciclón Norte vs. Cosmos, La Perla vs. Newell´s, Sanjustino vs. Nacional, Sportivo Guadalupe vs. La Salle Jobson, Colón vs. Náutico El Quillá.