Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión quedó en el Top 5 de los más efectivos en la fase regular del Clausura

Unión cerró la fase regular dentro de los cinco que menos remates al arco necesitaron para convertir. La mejora llegó tras el bache que costó la clasificación

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 16:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión quedó en el Top 5 de los más efectivos en la fase regular del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

La recuperación futbolística de Unión en el tramo final del Clausura también tuvo su reflejo en los números. Después de atravesar un período de irregularidad que terminó dejándolo afuera de los playoffs, el Rojiblanco consiguió mejorar sus registros ofensivos y cerró la fase regular entre los más efectivos .

• LEER MÁS: Unión encabeza un preocupante ranking de penales en contra en la Liga Profesional

De acuerdo con un relevamiento realizado por el espacio @datamoroni, el Tatengue terminó en el quinto puesto del ranking de equipos que menos remates al arco necesitan para convertir un gol, una estadística que refleja su capacidad para aprovechar las situaciones de peligro generadas.

• LEER MÁS: Madelón perdió respaldo en Unión y aparece en el radar de otro club de Primera

Unión necesitó apenas 3,13 remates al arco por cada tanto convertido. En total, registró 75 disparos a los tres palos y marcó 24 goles. De esta manera, logró meterse entre los cinco mejores de la clasificación, cuando anteriormente ocupaba el séptimo lugar.

• LEER MÁS: Unión analiza cambios y ya trabaja en la búsqueda del arquero de un grande

El ranking es encabezado por Sarmiento, que necesitó 2,70 remates al arco por gol (62 disparos y 23 tantos). Detrás aparecen Instituto, con 2,73 (71 remates y 26 goles); Vélez, con 2,88 (72 y 25); y Gimnasia de La Plata, con 2,96 (74 y 25). El promedio general de la Liga fue de 3,78 remates al arco por cada gol, un registro que permite dimensionar la efectividad alcanzada por el conjunto santafesino.

Unión, en el top 5 de los más efectivos.

Unión, en el top 5 de los más efectivos.

Una mejora que llegó tarde para Union

El dato adquiere mayor relevancia al observar el recorrido de Unión durante el campeonato. El equipo atravesó un bache futbolístico que condicionó sus aspiraciones y terminó dejándolo sin lugar en los playoffs. Sin embargo, la reacción de las últimas fechas le permitió recuperar eficacia frente al arco rival y mejorar su ubicación en la estadística.

• LEER MÁS: Qué dejó la reunión entre Spahn, Madelón y la secretaría técnica

Así, más allá que la frustración por no haber conseguido el objetivo de meterse entre los clasificados, el Tatengue encontró en su cierre de torneo una señal positiva: terminó la fase regular entre los cinco equipos más efectivos en ataque, una muestra de la levantada que protagonizó en el tramo decisivo.

Unión Clausura playoffs
Noticias relacionadas
union no logra consolidarse: los numeros que reflejan su irregularidad en los torneos de primera division

Unión no logra consolidarse: los números que reflejan su irregularidad en los torneos de Primera División

el plantel de union retomo las tareas mientras se resuelven las vacaciones y la pretemporada

El plantel de Unión retomó las tareas mientras se resuelven las vacaciones y la pretemporada

union tiene todo listo para encarar su primera gira de visitante en la liga argentina

Unión tiene todo listo para encarar su primera gira de visitante en la Liga Argentina

los numeros de un union que nunca encontro la regularidad en el clausura

Los números de un Unión que nunca encontró la regularidad en el Clausura

Lo último

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Último Momento
Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

Estados Unidos: al menos ocho muertos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista Niño de Cobre y ahora buscan que quede detenido

La Cámara de Apelaciones redujo la condena del muralista "Niño de Cobre" y ahora buscan que quede detenido

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Manchester United despidió a Carrick y Mauricio Pochettino aparece como su posible reemplazante

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Alto Verde: un perro Dogo atacó a su dueño y le provocó heridas en el rostro y los brazos

Ovación
Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni tiene varias dudas para el clásico: la posible formación de Argentina ante Uruguay

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Colón afronta la última fecha del Torneo Proyección ante Central Córdoba

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Scaloni prepara una conferencia clave y esta cada vez mas cerca de confirmar su continuidad en la Selección

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Colón, ante un Midland convulsionado: el entrenador ya tendría fecha de salida

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Unión cerró su gira con otro triunfo en La Rioja superando a Riachauelo

Policiales
Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

Aprehendieron a dos hombres por robos en Colastiné: uno estaba prófugo de la cárcel de Las Flores desde hacía cuatro años

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

B° Villa del Parque: apuñalaron a un hombre e identificaron como presunto agresor a un familiar de su expareja

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Noche de drama y susto en el Parque Federal: cayó un ascensor del 9° piso de un edificio con ocho personas, entre ellas dos niños

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Los Pastillitas: cayeron presos tres ladrones que asaltaron a dos mujeres y las golpearon con una pistola de utilería

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Audiostoners, el mejor homenaje a la obra de Chris Cornell, llega a Tribus con una noche llena de clásicos

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show Purga

Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"