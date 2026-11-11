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Se definió el programa de los octavos de final del Torneo Clausura: días y horarios

Los playoffs de la Liga Profesional se disputarían entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Vélez-Belgrano abriría la instancia, mientras que Boca cerraría los octavos ante Independiente Rivadavia, debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana.

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Por Ovación

11 de noviembre 2026 · 13:00hs
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Se definió el programa de los octavos de final del Torneo Clausura: días y horarios

@BocaJrsOficial

Concluida la fase regular del Torneo Clausura, quedaron definidos los 16 equipos clasificados y los ocho cruces correspondientes a los octavos de final. Ahora, comienza la cuenta regresiva para el inicio de los playoffs, que, a falta de confirmación oficial, se disputarían entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La programación estará condicionada por el calendario internacional. Durante el próximo fin de semana no habrá actividad en el fútbol argentino debido a la fecha FIFA, en la que la Selección Argentina afrontará dos compromisos: ante Uruguay, en La Bombonera, y frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según trascendió, Vélez y Belgrano, campeón defensor, serán los encargados de abrir los octavos de final. El encuentro se jugaría el viernes 20, desde las 20, en el estadio José Amalfitani.

La actividad continuará el sábado 21 con dos partidos. A las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central, mientras que desde las 17 Argentinos Juniors será local de Independiente en La Paternal.

El domingo 22 tendrá una agenda más cargada, con tres encuentros. Rosario Central se medirá con Gimnasia de Mendoza en Arroyito, desde las 16; River recibirá a Lanús en el Monumental, a las 19, e Instituto enfrentará a Huracán en Córdoba, a partir de las 22.

Por su parte, el lunes 23 será el turno de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Newell's, desde las 17, en el Bosque.

El último encuentro de esta instancia tendrá como protagonista a Boca. El Xeneize recién jugará el miércoles 25, a las 21, ante Independiente Rivadavia, en La Bombonera. La postergación responde a que el equipo disputará el sábado 21 la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, por lo que tendrá que reacomodar su calendario.

La programación de los octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20 de noviembre

- 20.00: Vélez vs. Belgrano.

Sábado 21 de noviembre

-15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central.

-17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente.

Domingo 22 de noviembre

-16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza.

-19.00: River vs. Lanús.

-22.00: Instituto vs. Huracán.

Lunes 23 de noviembre

-17.00: Gimnasia de La Plata vs. Newell's.

Miércoles 25 de noviembre

- 21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia.

De esta manera, los 16 clasificados comenzarán a transitar el camino decisivo del Clausura, con eliminatorias a partido único y la expectativa de avanzar a los cuartos de final en busca del título de la Liga Profesional.

Clausura Liga Profesional Boca
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