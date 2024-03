Arranque positivo para las Yaguaretés en Uruguay

Un debut victorioso tuvieron las Yaguaretés en el Seven Mundial de Uruguay.

Fue una jornada con matices diferentes, pero Las Yaguaretés se supieron sobreponer a las exigencias y completaron la primera jornada del Seven de Montevideo, segunda escala del World Rugby Sevens Challenger 2024, con dos importantes triunfos. En el debut del certamen, el seleccionado argentino apoyó ocho tries para superar categóricamente a México por 54-0 (parcial de 26-0), y en el segundo compromiso de la etapa regular de la Zona C se impuso a Tailandia por 10-7 (parcial de 5-7). La etapa clasificatoria se completará mañana (sábado 9 de marzo), con el encuentro frente a Uganda.