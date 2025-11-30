Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal alcanzó un empate como visitante ante Chelsea 1-1 por la fecha 13 y sigue en la cima de la Premier League

30 de noviembre 2025 · 17:39hs
Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal y Chelsea no pasaron del empate 1-1 este domingo por la fecha 13 de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Stamford Bridge, en el clásico de Londres. Los Blues, que tuvo a los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, abrió el marcador a los 3' del segundo tiempo por medio de Trevoh Chalobah.

En tanto, el español Mikel Merino logró marcar el tanto de la igualdad a los 14’ del mismo periodo. Por su parte, Moises Caicedo se fue expulsado a los 38 minutos del primer tiempo, a instancias de VAR, por una dura entrada sobre un rival.

Con este resultado, los comandados por Mikel Arteta rescataron un punto importante para continuar en lo más alto de la Liga de Inglaterra con 30 unidades. Sin embargo, la superioridad numérica durante gran parte del encuentro no les alcanzó para sumar de a tres. Ahora, recibirán al Brentford (10°) el próximo miércoles desde las 16.30 en el estadio Emirates.

Embed - CAICEDO EXPULSADO Y EL ARSENAL NO PUDO CON UNO MÁS ANTE CHELSEA | Chelsea 1-1 Arsenal | RESUMEN

Por su parte, el elenco dirigido por Enzo Maresca quedó en la tercera posición con 24 unidades, a una del Manchester City -escolta del campeonato-, y tendrá que visitar al Leeds United, el mismo día a partir de las 17:15.

En un primer tiempo en el que el Chelsea estaba mejor parado en el terreno de juego, la temprana expulsión de Moises Caicedo por una fuerte infracción sobre Mikel Merino modificó el desarrollo de la primera mitad y comenzó a replegarse.

No obstante, el cuadro azul de Londres se encontró con un gol en los primeros instantes del complemento de la mano de Trevoh Chalobah. El defensor central se elevó por todo lo alto y cabeceó un balón para vencer a David Raya y abrir el marcador.

A partir de allí, Arsenal creció en el encuentro y fue en busca de la igualdad para evitar la segunda derrota de la temporada en la Premier League. Por la misma vía, Merino apareció solo y batió a Robert Sánchez para poner el 1-1.

En otros encuentros de la jornada en la Premier League

Manchester United venció como visitante por 2-1 al Crystal Palace con tantos de Joshua Zirkzee y Mason Mount para dar vuelta el resultado tras el gol de Jean Philippe Mateta. Con el triunfo, los ‘Red Devils’ ascendieron a la séptima posición con 21 puntos.

Embed - EN EL REGRESO DE LISANDRO MARTÍNEZ, EL UNITED REMONTÓ Y GANÓ | Crystal P. 1-2 M. United | RESUMEN

Más adelante, Liverpool logró una victoria clave, luego de dos derrotas, por 2-0 ante West Ham para colocarse en la octava plaza con los mismos puntos. El duelo contó con las anotaciones de Alexander Isak y Cody Gakpo.

Embed - CHAU RACHA NEGATIVA: EL LIVERPOOL GANÓ Y ES NOTICIA | West Ham 0-2 Liverpool | RESUMEN

A su vez, el Aston Villa logró imponerse por 1-0 frente al Wolverhampton con gol de Boubacar Kamara y una gran actuación del arquero argentino Emiliano Martínez para mantener el cero en el arco.

Embed - EL VILLA DEL DIBU AGUANTÓ Y SE LLEVÓ LA VICTORIA DE LOCAL | Aston Villa 1-0 Wolves | RESUMEN

Por último, Nottingham Forest cayó 2-0 ante Brighton con tantos de Maxim de Cuyper y Stefanos Tzimas.

Arsenal Chelsea Londres
Noticias relacionadas
veron: tapia y toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirandoles migajas

Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"

Los Pumas 7s cerraron el Seven de Dubai con derrotas ante España y Gran Bretaña.

Los Pumas 7's cerraron su participación en Dubai

La Salle Jobson eliminó a Cosmos en los penales y es finalista del Clausura de reserva.

Se definieron los finalistas del Chijí Serenotti de reserva

Santa Fe jugará este domingo semifinales de copa de Bronce en el Seven de la República. Foto gentileza Gero Uranga

Se definieron los cuatro semifinalistas del 41° Seven de la República

Lo último

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Último Momento
Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Terminaron las elecciones en Colón e inicia el conteo de votos para conocer a la nueva gestión

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

Arsenal rescató un valioso empate ante Chelsea para seguir arriba en la Premier

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma

Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: El auto es muy inestable y no tengo confianza

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: "El auto es muy inestable y no tengo confianza"

Ovación
Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Unión inicia su última semana de entrenamientos con definiciones clave para el plantel

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

Fútbol femenino de Unión: el camino a la gloria y el inolvidable ascenso a la Primera división

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: El auto es muy inestable y no tengo confianza

El suplicio de Colapinto tras el GP de Qatar: "El auto es muy inestable y no tengo confianza"

Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

Colapinto mejoró y terminó décimocuarto en el Gran Premio de Qatar de F1

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: El club volvió a ser familia y el básquet es el motor

Iván Udrizard, presidente de Kimberley: "El club volvió a ser familia y el básquet es el motor"

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL