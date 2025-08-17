Chelsea no pudo ante el férreo planteo de Crystal Palace

Uno Santa Fe | Ovación | Chelsea

Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, empató sin goles frente a Crystal Palace, en el inicio de la Premier League. Enzo Fernández fue titular

17 de agosto 2025 · 14:26hs
El Chelsea y el Crystal Palace igualaron por 0 a 0 al término del partido que disputaron este domingo, en el estadio Stamford Bridge, por la primera fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

En un partido sin goles, la polémica llegó a los 12 minutos, con un tanto de la visita que fue anulado por una dudosa falta del defensor Marc Guehi sobre el volante colombiano Moisés Caicedo.

Con la igualdad, el equipo de Enzo Maresca y el de Oliver Glasner quedaron igualados con un punto, en la mitad de la tabla.

La primera llegada clara del partido fue para el local, a los dos minutos, con un córner cerrado que fue prolongado en el primer palo por el defensor Marc Cucurella. El remate del español buscaba el segundo caño pero tomó altura, lo que permitió el rechazo del delantero Ismaila Sarr.

El Crystal Palace había llegado al gol a los 12 minutos del primer tiempo, pero el tanto sería anulado. El gol era convertido por el mediocampista Eberechi Eze, con un remate potente al poste izquierdo del guardameta Robert Sánchez, aunque fue invalidado por un forcejeo entre Marc Guehi y Moisés Caicedo, con el que el defensor consiguió un hueco en la barrera rival, por el que pasó la pelota.

Seis minutos más tarde, el volante Will Hughes filtró un pase hacia el borde del área grande para el desmarque del delantero Jean Philippe Mateta, quien remató de primera, con un tiro centralizado y contenido por Sánchez.

Los Blues buscaron pero no pudieron destrabar el empate

Ya en el complemento, a los 20 minutos, un centro rasante desde la izquierda del delantero Cole Palmer le llegó al joven brasileño Estêvão, quien hizo su debut con los “Blues”. El delantero de 18 años no pudo controlar bien con la pierna izquierda y su tiro se fue desviado por el poste derecho del arquero Dean Henderson.

En 37 minutos, Eberechi Eze pudo trasladar hasta el borde del área grande y sacar un remate alto, que no tuvo buena dirección y fue enviado al córner por Robert Sánchez.

La última llegada de partido fue del local, en 44 minutos, cuando el delantero Liam Delap aprovechó una pelota picando dentro del área grande y quiso sacar un disparo bajo y cruzado, que salió centralizado y fue contenido por Henderson, de buena reacción.

El resumen del empate inaugural de Chelsea en la Premier League

Embed - DEBUT OFICIAL DE ESTEVAO EN EL EMPATE DE LOS BLUES ANTE EL PALACE | Chelsea 0-0 Crystal | RESUMEN

