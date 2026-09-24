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Federico Coria perdió en el Challenger de Buenos Aires y piensa en el retiro

El tenista argentino había asegurado que abandonará el tenis si no gana ningún torneo en los próximos cinco meses

24 de septiembre 2026 · 21:40hs
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Federico Coria quedó eliminado en el Challenger de Buenos Aires.

Federico Coria quedó eliminado en el Challenger de Buenos Aires.

Federico Coria (902° y ex 49°), conocido por su creciente popularidad en redes sociales, perdió en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires y dejó dudas sobre su continuidad profesional en conferencia de prensa.

Coria analiza la posibilidad de retirarse del tenis

Según la Agencia Noticias Argentinas, Coria cayó 6-4 y 7-5 en el estadio central del Racket Club de Palermo ante el brasileño Eduardo Ribeiro (355°) y, tras el partido, admitió no saber “con qué fuerza” afrontar el resto de su carrera.

Coria atraviesa un lento regreso tras una operación por una lesión en el codo derecho que le dificultaba el saque, seguido por desgarros en el abdomen y el cuádriceps. En esta etapa no logra recuperar el ritmo competitivo ni sentirse cómodo dentro de la cancha.

Federico Coria vive un momento complicado de su carrera deportiva, en el que el cuerpo le viene pasando factura y no encuentra los rendimientos que espera en cada torneo que juega, por lo que empieza a ver el retiro más de cerca.

En los últimos días, el deportista había comunicado su intención de hacer un desafío, formalizando algo que ya había comentado con anterioridad: si no gana ningún torneo hasta el próximo Argentina Open, en febrero de 2027, se retirará.

Luego de superar la primera ronda con una remontada emotiva ante su compatriota Lucio Ratti (373°), Coria no pudo meterse en partido ni tomar el dominio de los puntos en ningún momento ante el brasileño, a quien no pudo quebrarle el saque hasta perder por 6-4 y 7-5.

Después de la caída, el jugador de 34 años se emocionó al recibir el micrófono para responder ante la gente que había ido a verlo, con una cancha central repleta como es costumbre en cada uno de sus partidos, y dejó la puerta abierta a que haya sido su última vez sobre el polvo de ladrillo.

En el resto de la jornada, el argentino Alex Barrena (240°) superó a su compatriota Juan Pablo Ficovich (370°) para llegar a los cuartos de final, en un torneo del que fue finalista el año pasado, mientras que también avanzaron el boliviano Juan Prado Ângelo (164°) y el brasileño Pedro Boscardin Dias (284°).

Federico Coria Challenger Buenos Aires
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