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Marcha atrás: Diego Dabove continuará siendo el DT de Tigre

Luego de haber presentado la renuncia, el DT finalmente continuará en el Matador y así lo confirmó la dirigencia de Tigre

24 de septiembre 2026 · 21:45hs
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Diego Dabove dio marcha atrás y seguirá en Tigre.

Diego Dabove dio marcha atrás y seguirá en Tigre.

El entrenador Diego Dabove continuará siendo el director técnico de Tigre, luego de una renuncia que fue dejada sin efecto en una conferencia de prensa dada en las instalaciones del club durante esta tarde.

Dabove sigue en Tigre

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, su continuidad fue confirmada por el presidente Martín Suárez, que se paró frente a la sala de prensa junto al propio entrenador, algunos dirigentes y miembros del plantel de Primera.

Con distintas versiones en las últimas horas, en las que incluso se afirmaba que el entrenador había sido despedido en lugar de renunciar, Dabove seguirá a cargo del conjunto de la zona norte del conurbano bonaerense tras una reunión mantenida entre algunos referentes del club y los dirigentes.

Diego Dabove contó con el apoyo del plantel que conformó y dirige desde enero del año pasado y, luego de algunas idas y vueltas, seguirá siendo el entrenador de Tigre.

El director técnico, que comenzó su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017, se había alejado del “Matador” luego de una reunión con la comisión directiva y le presentó la situación a los jugadores en lo que habría sido su última práctica, aunque la situación cambió con el correr de las horas.

Así, se convocó a una conferencia de prensa que resultó muy breve y en la que no hubo preguntas, ya que únicamente tomó la palabra el presidente de la institución, Martín Suárez, quien fue tajante: “Todo lo que circuló sobre Diego y su salida es mentira”.

Además, quien ganó las elecciones presidenciales en 2023 y se encuentra en año electoral comentó que piensan “seguir y pelear hasta el final” ya que están “todos juntos y unidos”, desde la dirigencia, jugadores y el entrenador.

Esta situación sienta un quiebre en la relación entre las partes, con la dirigencia obligada a ceder ante el deseo de los futbolistas, mientras Tigre define el semestre y su participación en copas en la próxima temporada: marcha duodécimo en el Clausura, a un punto de la zona de clasificación, mientras que 10 puntos lo alejan de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Dabove Tigre técnico
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