El gesto de River para homenajear a Miguel Russo

River homenajeó con un gran gesto al técnico Miguel Ángel Russo, quien murió tras una lucha contra el cáncer y que es velado en Brandsen 805, en Boca

9 de octubre 2025 · 16:45hs
River homenajeó con un gran gesto al histórico director técnico Miguel Russo, quien murió este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer y que es velado en Brandsen 805, en Boca.

Durante el velorio, al que asistieron miles de hinchas de distintos clubes e incluso el plantel de San Lorenzo (se espera que también lo haga el de Rosario Central), se pudo observar una corona enviada por parte del Club Atlético River Plate con flores azules y amarillas, de los característicos colores de Boca.

Este fue un gran gesto por parte del club de Núñez, que dejó de lado la rivalidad con su histórico clásico para homenajear a Russo, quien era querido prácticamente con unanimidad en el fútbol argentino.

Un hincha de River fue a llevarle flores a Russo

Un hombre vestido con la camiseta alternativa de River se acercó al velorio del exentrenador y le dejó un ramo de flores, además de que le dedicó unas emotivas palabras: “Vivo cerca y vine a despedir a un hombre del fútbol”. Y aseguró que no estaba ahí “para provocar”.

