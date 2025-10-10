Uno Santa Fe | Ovación | Leandro Paredes

Paredes: "Russo hubiese querido que juegue con la Selección"

Leandro Paredes habló sobre su ausencia en el velatorio de Miguel Russo, mientras se encuentra con la Selección Argentina en Miami.

10 de octubre 2025 · 09:47hs
Paredes: Russo hubiese querido que juegue con la Selección

Habiendo recibido algunas críticas en las últimas horas por no volar al país para despedir a su entrenador Miguel Ángel Russo, el pilar de Boca Leandro Paredes aseguró que hizo lo que el DT hubiera preferido.

Visiblemente sentido por el deceso del entrenador de 69 años, Paredes comentó que estuvo en contacto con sus familiares, pero prefirió quedarse en la concentración de la Selección argentina.

Miguel Ángel Russo falleció en la tarde-noche del 8 de octubre, luego de una serie de internaciones por problemas de salud que mantenía desde principios del mes pasado.

Atendiendo a la prensa desde la concentración argentina en Estados Unidos, en la previa a los amistosos que enfrentaran al seleccionado nacional con el venezolano y el puertorriqueño, Paredes argumentó los motivos por los que no se hizo presente en la despedida del querido director técnico.

Qué hizo Paredes cuando se enteró de la muerte de Russo

El mediocampista del “Xeneize” aseguró que le mandó mensajes a todo el cuerpo técnico, incluyendo a la viuda de Russo, ya que “quería estar cerca” y que estuvo a disposición en todo momento, aunque tomó la decisión de no viajar porque el cuerpo técnico le dijo que Miguel hubiese querido que se quede con la Selección.

“Él hubiese querido que me quede y lo homenajee jugando al fútbol” afirmó el número “5” de Boca, dándole peso y emotividad a su decisión final.

Además, en una declaración similar a la que dio el delantero de Tigre Ignacio Russo, hijo del difunto entrenador, Miguel “se hubiese enojado mucho” si dejaba la concentración de la Selección, por lo que el jugador del “Xeneize” afirmó que va a intentar homenajearlo de la mejor manera en el partido que la Selección disputará este viernes, a partir de las 21:00 horas, ante Venezuela.

