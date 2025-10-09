Uno Santa Fe | Ovación | Russo

Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

El capitán argentino Lionel Messi utilizó sus redes para mandar sus condolencias a la familia de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

9 de octubre 2025 · 16:33hs
Messi también le dio el pésame a la familia de Russo

El capitán argentino Lionel Messi utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento este miércoles y mostró respeto por el exentrenador.

“QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram.

El emotivo homenaje de Boca a Russo: “Para siempre en nuestros corazones”

Las cuentas oficiales de Boca en las redes sociales homenajearon al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles por la tarde, con un emotivo video: “Para siempre en nuestros corazones”.

El video repasa diversos momentos de Russo durante sus tres etapas como director técnico del club (2007, 2020/21 y 2025) y algunas de sus más recordadas frases: “A Boca uno nunca le puede decir que no”, “La gente de Boca marca un después siempre. Una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “Respeto mucho a la gente. Donde voy, en algún aeropuerto o en algún avión, siempre hay gente de Boca” y “La Bombonera está, siempre. Y siempre va a estar, esté quien esté”.

El Xeneize, por su parte, destacó: “Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones”.

