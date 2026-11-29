Con 24 máquinas en actividad, la Provincia ejecuta trabajos de limpieza y mantenimiento en 36 canales de las regiones norte, centro y sur. El plan contempla 933 kilómetros de intervenciones y la incorporación de 43 nodos telemétricos para monitorear el comportamiento del agua.

Obras Hídricas. Santa Fe avanza con limpieza de canales para prevenir anegamientos por El Niño.

El Gobierno de Santa Fe avanza con un plan integral de limpieza y mantenimiento de los principales canales de drenaje de la provincia, en el marco de las acciones preventivas ante el posible impacto del fenómeno de El Niño. Hasta el momento, las intervenciones alcanzaron los 270 kilómetros, lo que representa más del 30 % de los 933 kilómetros previstos.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en las regiones norte, centro y sur, con 24 máquinas distribuidas en distintos frentes de obra. El objetivo es recuperar la capacidad hidráulica de los sistemas de drenaje, mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir el riesgo de anegamientos ante eventuales lluvias intensas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que se trata de una intervención integral sobre los canales troncales de toda la provincia, con tareas que no se realizaban de manera conjunta desde hace más de cuatro décadas.

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Según precisó el funcionario, actualmente se desarrollan 11 intervenciones y ya se completó la limpieza de cinco canales principales.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que los trabajos se llevan adelante junto con tres empresas contratistas para acelerar los plazos y llegar con los sistemas de drenaje en mejores condiciones al período de mayores precipitaciones.

Además, señaló que estas obras se complementan con más de 5.000 kilómetros de canales intervenidos mediante trabajos articulados con municipios, comunas, comités de cuenca y obras ejecutadas por terceros.

Cómo avanzan los trabajos en el norte, centro y sur de Santa Fe

El plan provincial contempla intervenciones en 36 canales distribuidos en distintos departamentos santafesinos.

En la región norte, están previstas tareas en 10 canales. Ya finalizó la limpieza del Canal Los Ingleses y se ejecutan los últimos trabajos en los canales La Loca y La Loquita, en el departamento Vera. En paralelo, comenzaron las intervenciones sobre 112 kilómetros del Canal de la Ruta Provincial Nº 290, en el departamento 9 de Julio.

En la zona centro, finalizaron las tareas en el Canal Principal Malaquías, en el departamento La Capital; el Principal Las Bandurrias, que favorece el escurrimiento en el departamento Belgrano; y los canales Principal Nº 1 y Secundario Las Avispas, que benefician a Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal.

A estas intervenciones se suman los trabajos en el Canal Secundario Nº 3 y el Principal Nº 4.

En el sur provincial, se encuentran en su etapa final las obras en los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, que mejoran los escurrimientos en los departamentos Rosario y San Lorenzo.

También avanzan las intervenciones en el Canal San Urbano y la conexión San Urbano-Agataura, en el departamento General López, además del Arroyo Las Estacas y el Canal Los Troncos, en el departamento Belgrano.

Incorporan estaciones y tecnología para monitorear el agua

El plan también incluye la instalación de 43 nodos telemétricos para fortalecer el monitoreo hídrico y obtener información en tiempo real sobre el comportamiento del agua en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, comenzaron los trabajos para instalar las primeras cinco estaciones destinadas al seguimiento de las precipitaciones y los niveles de las napas freáticas.

Los dispositivos estarán ubicados en Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa, en el sur santafesino.

De esta manera, la estrategia provincial combina la recuperación de la infraestructura de drenaje con nuevas herramientas de monitoreo para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles eventos hídricos asociados al fenómeno de El Niño.