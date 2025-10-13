Así se jugará la 16ª fecha de la zona A del Oficial de la ASB

Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Entre miércoles y jueves se llevará adelante una nueva jornada del Torneo Oficial 2025, nivel A2 de la ASB, en busca de armarlos playoffs

13 de octubre 2025 · 15:10hs
Entre miércoles y jueves se llevará adelante una nueva jornada del Torneo Oficial 2025 de la ASB, nivel A2. Recordemos que los cuatro mejores cruzarán en playoffs por los dos ascensos disponibles a la máxima categoría.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 16

Miércoles 15 de octubre

21.30 CUST B vs. Almagro B

Jueves 16 de octubre

21.30 Regatas Coronda vs. UNL

21.30 Macabi vs. Santa Rosa

21.30 Kimberley vs. Alumni

21.30 Colón (SF) vs. Centenario

Libre: República del Oeste

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 25 (11-3); Colón 24 (11-2); Alumni y República del Oeste 24 (10-4); Almagro B 22 (8/6); Macabi 21 (7-7); Kimberley 19 (6-7); CUST B 18 (5-8); Santa Rosa y UNL 16 (3-10); Centenario 13 (0-13)

