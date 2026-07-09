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Madelón ya prepara el primer amistoso formal de Unión ante Ben Hur

Unión jugará el sábado su primer ensayo ante Ben Hur en el predio, donde el DT aprovechará para empezar a evaluar variantes de cara al segundo semestre

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 16:34hs
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Madelón ya prepara el primer amistoso formal de Unión ante Ben Hur

Prensa Unión

La pretemporada de Unión empieza a ingresar en una etapa diferente. Después de varios días de trabajos físicos y tácticos, el plantel tendrá este fin de semana su primer examen con un amistoso frente a Ben Hur de Rafaela, que se disputará a puertas cerradas en el predio.

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Será la primera oportunidad para que Leonardo Madelón observe a sus dirigidos en un contexto de competencia, aunque el objetivo estará lejos de encontrar un equipo titular. Como suele ocurrir en este tipo de compromisos, la idea del cuerpo técnico será repartir minutos y ensayar distintas variantes.

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Se viene el amistoso entre Unión y Ben Hur

La planificación contempla dos encuentros, una modalidad habitual durante la preparación, que le permitirá al entrenador evaluar y comenzar a detectar en qué sectores del campo necesita reforzar. El desafío no será menor. Unión atraviesa un mercado de pases marcado por las salidas de jugadores importantes y todavía no logró cubrir varios de esos espacios. En algunos puestos el recambio es escaso y, en otros, prácticamente inexistente, por lo que la pretemporada también se transformó en una oportunidad para que varios juveniles empiecen a ganar protagonismo.

En ese escenario, los futbolistas surgidos de las inferiores tendrán una participación mucho más activa en los amistosos. Madelón buscará respuestas dentro del propio club mientras la dirigencia continúa trabajando para incorporar nuevas caras.

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Otro de los focos estará puesto en Mauro Luna Diale, que regresó y hasta el momento es la única incorporación para el segundo semestre, todavía no fue presentado oficialmente, aunque ya trabaja junto al plantel. Si su condición física lo permite, no se descarta que pueda sumar sus primeros minutos. Mientras tanto, el entrenador continúa al frente de la preparación pese a que aún no renovó su contrato, situación que permanece abierta pero que no alteró la planificación diaria del equipo.

Unión Ben Hur Leonardo Madelón
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