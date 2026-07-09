Yamal llenó de elogios a Messi: "Todo el mundo sabe que es un jugador top"

El delantero Lamine Yamal elogió el presente del capitán argentino Lionel Messi en el Mundial 2026, respaldó la posible llegada de Julián Álvarez a Barcelona y aseguró que su mejor versión todavía está por aparecer, en la previa del cruce de España frente a Bélgica por los cuartos de final.

El delantero de 18 años destacó el nivel que está mostrando el capitán argentino y reconoció que superó las expectativas de todos: "Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", afirmó en una entrevista con Mundo Deportivo.

Al ser consultado por Julián Álvarez, cuyo nombre volvió a ser vinculado con el Barcelona, Yamal dejó en claro su deseo de compartir equipo con el delantero argentino: "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí", señaló.

El atacante español también habló de su estado físico tras la lesión sufrida a fines de abril, que lo mantuvo casi dos meses sin jugar antes del Mundial: "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos", explicó, aunque se mostró convencido de que su rendimiento seguirá creciendo.

"Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan las semifinales o la final, mejor nivel saco. Espero que contra Bélgica sea un gran partido de todo el equipo", sostuvo.

Además, el joven atacante remarcó la importancia del triunfo sobre Portugal por el impulso anímico que generó: "Era una de las tres mejores selecciones del Mundial. Poder eliminarlas nos da mucha confianza", aseguró.

Sobre un eventual cruce con Francia o Marruecos en semifinales, Yamal afirmó que España intentará avanzar a la definición y también se refirió al desafío de enfrentar a Thibaut Courtois: "Es uno de los mejores porteros del mundo. Me lo pondrá más difícil, pero saldré con ganas de ganar".