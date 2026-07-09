Uno Santa Fe | Ovación | Lamine Yamal

Yamal llenó de elogios a Messi: "Todo el mundo sabe que es un jugador top"

El delantero de España, Lamine Yamal, elogió el presente del capitán argentino Lionel Messi en el Mundial 2026

9 de julio 2026 · 16:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Yamal llenó de elogios a Messi: Todo el mundo sabe que es un jugador top

El delantero Lamine Yamal elogió el presente del capitán argentino Lionel Messi en el Mundial 2026, respaldó la posible llegada de Julián Álvarez a Barcelona y aseguró que su mejor versión todavía está por aparecer, en la previa del cruce de España frente a Bélgica por los cuartos de final.

Yamal elogió el nivel de Messi

El delantero de 18 años destacó el nivel que está mostrando el capitán argentino y reconoció que superó las expectativas de todos: "Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", afirmó en una entrevista con Mundo Deportivo.

Al ser consultado por Julián Álvarez, cuyo nombre volvió a ser vinculado con el Barcelona, Yamal dejó en claro su deseo de compartir equipo con el delantero argentino: "Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener. Tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí", señaló.

El atacante español también habló de su estado físico tras la lesión sufrida a fines de abril, que lo mantuvo casi dos meses sin jugar antes del Mundial: "Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevas siete partidos seguidos", explicó, aunque se mostró convencido de que su rendimiento seguirá creciendo.

"Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan las semifinales o la final, mejor nivel saco. Espero que contra Bélgica sea un gran partido de todo el equipo", sostuvo.

Además, el joven atacante remarcó la importancia del triunfo sobre Portugal por el impulso anímico que generó: "Era una de las tres mejores selecciones del Mundial. Poder eliminarlas nos da mucha confianza", aseguró.

Sobre un eventual cruce con Francia o Marruecos en semifinales, Yamal afirmó que España intentará avanzar a la definición y también se refirió al desafío de enfrentar a Thibaut Courtois: "Es uno de los mejores porteros del mundo. Me lo pondrá más difícil, pero saldré con ganas de ganar".

Lamine Yamal Lionel Messi Mundial
Noticias relacionadas
enzo perez refuerza a maipu tras rescindir en argentinos

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

inglaterra pierde una pieza clave y crece la polemica por un fallo de la fifa

Inglaterra pierde una pieza clave y crece la polémica por un fallo de la FIFA

joao pinheiro sera el arbitro de argentina-suiza en los cuartos del mundial 2026

João Pinheiro será el árbitro de Argentina-Suiza en los cuartos del Mundial 2026

asi viene la pretemporada y el mercado de river y boca en visperas de la copa argentina

Así viene la pretemporada y el mercado de River y Boca en vísperas de la Copa Argentina

Lo último

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Último Momento
Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Así está la pelea por la Bota de Oro del Mundial, con Messi y Mbappé arriba

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Santa Fe destacó la concesión de la Hidrovía e insiste con una ley de cabotaje para potenciar los puertos de la capital y del norte provincial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Francia le ganó claramente a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Enzo Pérez refuerza a Maipú tras rescindir en Argentinos

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir una Nación con libertad, pero también con igualdad

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

Ovación
Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Colón ya conoce el día y la hora de los encuentros de las fechas 22 y 23 de la zona A

Madelón y Malcorra: la historia de un no que hoy es un sí

Madelón y Malcorra: la historia de un "no" que hoy es un "sí"

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

La ventana que Colón intenta abrir después del cierre del mercado

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Este mercado de pases de Colón de invierno fue menos ambicioso que los dos anteriores

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Colón, con un mercado de pases que dejó gusto a poco

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados