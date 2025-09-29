Atalaya de Rosario se coronó campeón de la Copa Santa Fe

La Copa Santa Fe pasó con buen suceso por la capital, con partidos en el Tribu Mocoretá, Roque Otrino y en el Ángel Malvicino. Atalaya ganó el título

La Copa Santa Fe de Mayores pasó con buen suceso por la capital provincial, con partidos en el Tribu Mocoretá, Roque Otrino y en el mundialista Ángel Malvicino. Atalaya de Rosario se quedó con el máximo premio al vencer en la final a Sanjustino por 71 a 68.