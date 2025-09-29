La Copa Santa Fe de Mayores pasó con buen suceso por la capital provincial, con partidos en el Tribu Mocoretá, Roque Otrino y en el mundialista Ángel Malvicino. Atalaya de Rosario se quedó con el máximo premio al vencer en la final a Sanjustino por 71 a 68.
Atalaya de Rosario se coronó campeón de la Copa Santa Fe
Por Ovación
Fue en un trámite que siempre manejó pero con su rival que tuvo la chance de darlo vuelta en los dos minutos del cuarto definitorio.
Síntesis de la final entre Sanjustino y Atalaya
SANJUSTINO 68: Matías Fleury 10, Facundo González 8, Matías Galligani 9, Ezequiel Zanatta 4, Edgardo Torne 5 (FI) Ignacio Paz 14, Tomás Pereyra 4, Francisco Di Meo 5, Facundo González 12, Juan Pérez Santillán 5. DT: Renzo Giunta.
ATALAYA 71: Facundo Maruelli 9, Maximiliano Yanson 16, Esteban Celotti 16, Joaquín Baridon 10, Gerónimo Verdaro 8 (FI) Valentino Verdaro 0, Juan Borches 12, Nicolás Castaño 0, Luka Rueda 0. DT: Juan Lupo.
Parciales: 15-25, 40-46 y 51-59.
Árbitros: Danilo Molina, Rubén Abelardo y Marcelo Varela.
Estadio: Ángel Malvicino.