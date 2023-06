Atenas de Santo Tomé, bajo la lupa en el torneo Integración

El camino alternó buenas y malas. Arrancó de la mejor forma con dos victorias frente a Los Tigres de Sauce Viejo y 25 de Mayo. Aunque no pudo sostener esa regularidad y la senda triunfal ante las derrotas contra Caballú, Alma Juniors y Antártida Argentina. A eso se sumó el empate frente a Talleres Blanco.

El último fin de semana se recuperó y cerró esta competencia con una enorme recuperación ante 9 de Julio de Rafaela. Lo perdía 2-0 antes del cierre de la etapa inicial. Pero los dirigidos por Aldo Bevegni mejoraron su poder ofensivo y encontraron los caminos para romper la línea rival.

Ya sobre el cierre del primer cuarto, Gonzalo Ramos puso en partido al “griego” con un gol de córner corto. A eso le sumó firmeza en defensa y un gran pasaje en el tercer período que logró capitalizar en el arco a través de Ramos y Ezequiel Osuna para imponerse 3 a 2.

Osuna, capitán de Atenas, destacó la capacidad de rearmarse que tuvo el equipo. “Tuvimos muchas bajas del año pasado, que se les complicaba comprometerse por trabajo y estudio. Pero tuvimos incorporaciones que con el transcurso de los entrenamientos y partidos, nos permitieron salir adelante y se fueron acoplando a nuestra forma de juego”.

Asimismo, expresó: “El torneo fue positivo desde lo anímico, nos sirvió para afianzar el nuevo plantel que se formó. Tuvimos momentos buenos y no tan buenos. Se nos escaparon puntos importantes y hubo un par de partidos en los que no logramos plasmar el juego que entrenamos, no logrando revertir resultados como sí lo pudimos hacer en otros”.

Por último, Ezequiel Osuna dejó en claro que “Sabemos que esto es paso a paso. Estamos concentrados en el próximo torneo con el fin de mejorar la posición que conseguimos este primer semestre. Ese es nuestro nuevo objetivo para lo que queda del año y confiamos plenamente en que lo vamos a lograr”.

