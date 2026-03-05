Atento Unión: la aclaración de la LPF tras la polémica en el cambio de los cupos para las Copas

La Liga Profesional aclaró que la modificación de los cupos clasificatorios para la Copa Libertadores yla Sudamericana entrarán en vigencia en 2028

La L iga Profesional , que se encuentra bajo la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), aclaró que la modificación de los cupos clasificatorios para la Copa Libertadores y la Sudamericana entrarán en vigencia para la edición 2028 de dichos torneos.

La Liga Profesional aclaró dicha situación a través de una publicación oficial: “Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias Conmebol, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2029548545074778479&partner=&hide_thread=false Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028. pic.twitter.com/piEvzAJifV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026

La polémica comenzó este miércoles por la noche, cuando se supo que se modificaban las reglas relacionadas a los cupos de los equipos argentinos que clasificaban a la Copa Libertadores y Sudamericana.

El cambio en la clasificación a las Copa en la LPF causa revuelo

Según lo establecido, el noveno de la tabla anual se iba a ganar el derecho a disputar el repechaje de la Copa Libertadores en lugar del tercero de dicha tabla. Esto surge luego de las eliminaciones que sufrieron Boca y Argentinos Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores de los últimos años, por lo que no pudieron disputar ningún torneo internacional pese a su buena campaña en la tabla anual.

El dato de los equipos argentinos en la fase previa del máximo certamen continental es desalentador ya que, desde 2019, solo uno superó esta instancia y fue Estudiantes de La Plata en 2022, quedando eliminado en cuartos de final por el Athletico Paranaense de Brasil.

Con esta medida, el tercero de la tabla anual pasará a jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el noveno disputará la fase previa de la Copa Libertadores.

Así, el máximo certamen continental lo pasarán a disputar los campeones del Torneo Apertura, Clausura y Copa Argentina y, además, el primero, segundo y noveno de la tabla anual. Por su parte, la Copa Sudamericana la jugarán del tercero al octavo de la tabla anual.

Finalmente, la AFA salió a aclarar esta situación, al afirmar que la nueva reglamentación entrará en vigor el año que viene, es decir para la clasificación a los torneos internacionales de 2028.