Otra distinción de la Liga Profesional para Profini en Unión

El mediocampista Rafael Profini atraviesa un gran momento en Unión y volvió a destacarse en las distinciones de la Liga Profesional

5 de marzo 2026 · 17:14hs
Prensa Unión

El gran presente de Rafael Profini en Unión no pasa desapercibido y volvió a recibir un nuevo reconocimiento de la Liga Profesional. El volante atraviesa uno de los mejores momentos y su rendimiento ya había sido destacado cuando fue elegido Mejor Jugador de la fecha 7 del Apertura. Distinción que reflejó el impacto que viene teniendo.

Rafael Profini la rompe en Unión

Su crecimiento en el equipo de Leonardo Madelón es evidente. El entrenador apostó fuerte por él y los resultados están a la vista, ya que se transformó en una pieza cada vez más influyente en el funcionamiento colectivo.

Si bien en un principio su rol estaba más ligado a la contención, con el correr de los partidos comenzó a soltarse mucho más dentro del campo. Hoy aparece con mayor presencia en ataque, participa en la generación de juego, suma asistencias y se anima a pisar el área rival con frecuencia.

Esa evolución en su juego fue clave para que su nombre vuelva a aparecer en las consideraciones y distinciones semanales de la Liga Profesional, que sigue de cerca su rendimiento.

Con confianza, continuidad y un entrenador que respalda su crecimiento, Profini se consolida como una de las piezas destacadas del presente de Unión y uno de los nombres propios que más viene dando que hablar en el Torneo Apertura.

Unión Rafael Profini Liga Profesional
