Sin Cuti Romero, Tottenham volvió a perder y se complica en la Premier League

Tottenham sin el defensor argentino Cristian Romero, perdió 3-1 de local frente al Crystal Palace y quedó muy complicado con el descenso en la Premier League

5 de marzo 2026 · 19:48hs
Tottenham, equipo que tiene como una de sus figuras al defensor argentino Cristian Romero, que en esta ocasión no jugó por una suspensión, perdió 3-1 como local frente a Crystal Palace y quedó muy comprometido con la zona de descenso en la Premier League de Inglaterra.

Los goles para el Crystal Palace los hicieron el senegalés Ismalia Sarr (por duplicado) y el noruego Jorgen Larsen, mientras que para el Tottenham había abierto el marcador el inglés Dominic Solanke.

El encuentro, correspondiente al cierre de la fecha 29, comenzó muy bien para el Tottenham, que a los 34 minutos del primer tiempo se puso en ventaja gracias al tanto de Solanke, quien solo tuvo que empujarla al recibir solo frente al arco después de una gran acción individual del inglés Archie Gray.

Sin embargo, la alegría le duró poco al Tottenham, que unos pocos minutos después se quedaría con uno menos por la expulsión del defensor neerlandés Donny Van de Ven por un penal que Sarr transformaría en gol.

Pero la pesadilla recién comenzaba para el Tottenham, ya que a los 46 minutos de la primera mitad Larsen aprovechó una muy mala salida del equipo londinense para poner a los suyos en ventaja. El 3-1 definitivo llegó a los 52 minutos del primer tiempo, cuando Sarr anotó su doblete después de una muy buena asistencia del inglés Adam Wharton.

Este resultado hunde aún más al Tottenham, que luego de 29 fecha tiene solo 29 puntos y está a solo una unidad de la zona de descenso, donde actualmente se encuentran West Ham, Burnley y Wolverhampton.

Embed - LESIÓN DE MUÑOZ Y GOLPAZO PARA LOS SPURS QUE QUEDAN A 1 DEL DESCENSO | Spurs 1-3 C. Palace | RESUMEN

Tottenham, complicado con el descenso en la Premier League

La de este jueves fue la quinta derrota consecutiva para los dirigidos por el croata Igor Tudor. El Crystal Palace, por su parte, quedó 13° con 38 puntos y comienza a alejarse de la zona de descenso.

