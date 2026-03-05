Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

El presidente de Argentinos bancó el cambio en la clasificación a las copas

Tras la salida de Argentinos en la fase previa de la Libertadores, se dictaminó que el noveno de la anual irá al repechaje y el tercero pasará a la Sudamericana

5 de marzo 2026 · 18:43hs
Las eliminaciones tempranas de clubes argentinos en la Copa Libertadores volvieron a encender el debate. Por tercer año consecutivo, un representante queda afuera en la 2ª fase, que no solo impide seguir sino que también deja sin chances de disputar la Sudamericana. La tendencia comenzó con la caída de Godoy Cruz en 2024, continuó con la eliminación de Boca Juniors en 2025 y ahora se repitió con Argentinos Juniors en la edición 2026.

Malaspina, presidente de Argentinos, respaldó los cambios en AFA

A raíz de esta situación, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino decidió introducir cambios en el sistema de clasificación a los torneos internacionales. La modificación establece que, desde el próximo año, el tercer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol accederá directamente a la Sudamericana, mientras que el noveno lugar será el que obtenga el cupo al repechaje de la Libertadores.

La resolución despertó fuertes críticas entre hinchas y sectores del fútbol argentino, sobre todo por considerar llamativo que un equipo ubicado tan abajo en la tabla tenga la oportunidad de competir por un lugar en el máximo torneo continental.

Frente a la polémica, el presidente de Argentinos y secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, salió a explicar los motivos de la decisión. Según detalló, la reforma fue aprobada por unanimidad en el último Comité Ejecutivo. “El cambio se votó en la reunión del Comité Ejecutivo y fue para aplicar al torneo próximo. No entiendo el revuelo porque está todo claro”, señaló en declaraciones a TyC Sports.

Malaspina argumentó que el sistema anterior podía resultar injusto para los equipos mejor ubicados en la tabla anual. “Está mal que el tercero o cuarto, que son los que más puntos sumaron en el año, tengan que ocupar una posición que no te garantiza nada, porque perdiendo una fase te quedás sin copas internacionales”, explicó.

El dirigente también detalló cómo funcionará el nuevo esquema. “El último que clasifica a una copa en realidad va a ir a esa posición: si pasa la primera fase entra a la Sudamericana y si supera la segunda accede a la Libertadores”, sostuvo.

Para el titular del club de La Paternal, el objetivo es darle mayor equidad al sistema. “Creemos que es más justo que un equipo tenga la posibilidad de llegar a la Libertadores después de superar dos fases, antes que uno que hizo una gran campaña se quede sin torneos internacionales por perder un solo partido”, concluyó.

