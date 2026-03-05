Pese al conflicto con Colón, José Neris quedó habilitado y podrá jugar en Emelec

En Ecuador se informa que llegó el CTI emitido por la FIFA y que el delantero José Neris ya está registrado para jugar en Emelec. Colón igual reclama

A pesar del conflicto abierto con Colón , el delantero José Neris quedó oficialmente habilitado para jugar en Emelec. Según informaron medios ecuatorianos, la FIFA emitió el Certificado de Transferencia Internacional ( CTI ) que le permite ser registrado en su nuevo club y competir de manera oficial.

Una vez recibido el CTI, la dirigencia del conjunto eléctrico cargó de inmediato toda la documentación correspondiente en COMET, el sistema digital que utilizan federaciones y ligas para registrar y habilitar futbolistas. Con ese trámite completado, Neris quedó en condiciones reglamentarias de jugar.

• LEER MÁS: Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

Ruido en Colón por la habilitación de Neris en Emelec

De esta manera, el atacante incluso podría tener su estreno en un partido de alto voltaje: el clásico frente a Barcelona Sporting Club. Mientras tanto, en Santa Fe la situación sigue lejos de resolverse. Colón, por lo que viene informando UNO Santa Fe, mantiene su postura y accionará con el reclamo formal al considerar que la salida del jugador se dio mediante una rescisión contractual “ilegítima ”.

image Colón toma nota de la habilitación de Neris en Emelec.

Así, mientras el delantero se prepara para comenzar su etapa en el fútbol ecuatoriano, el Sabalero sigue adelante con las gestiones legales para defender su posición en el conflicto.