Colón buscará dar otro paso hacia la permanencia recibiendo a Comunicaciones

Colón jugará, a las 21, en el Roque Otrino, ante Comunicaciones con la ilusión de ganar para quedar a tiro de asegurar la continuidad en la Liga Argentina

Colón afrontará este jueves un partido clave en su lucha por sostener la categoría en la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21, recibirá en el Roque Otrino a Comunicaciones , en un duelo correspondiente a la Conferencia Norte que contará con el arbitraje de Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.

El Rojinegro llega atravesando uno de los momentos más positivos de la temporada, justo en una etapa donde cada victoria adquiere un valor especial. El equipo encadena tres triunfos consecutivos, dos de ellos conseguidos como visitante durante su reciente gira por Mendoza.

Ese recorrido incluyó una victoria muy celebrada en Las Heras, Mendoza, Argentina, que significó un verdadero desahogo en la pelea por escapar de los últimos puestos. Gracias a esta racha favorable, Colón logró tomar algo de aire en la tabla y actualmente se ubica 15° con un registro de 9 triunfos y 16 derrotas.

Del otro lado estará Comunicaciones, que comenzará esta noche una exigente gira de tres partidos que lo llevará a presentarse en canchas de Córdoba y Santa Fe. El elenco correntino llega entonado, ya que ganó sus dos compromisos más recientes y ocupa el 11° lugar con marca de 12-12.

Con realidades diferentes pero con necesidades claras, el choque en el Roque Otrino aparece como una nueva oportunidad para que Colón siga fortaleciendo su levantada y dé otro paso importante en su objetivo de asegurar la permanencia.