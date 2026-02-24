Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid selló su pase a los octavos de final de la Champions League al golear a Brujas

24 de febrero 2026 · 18:50hs
Atlético de Madrid de España goleó 4 a 1 a Brujas de Bélgica en el Metropolitano y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras una serie exigente que había comenzado con un 3 a 3 en Bélgica.

El equipo dirigido por Diego Simeone resolvió el cruce con autoridad gracias a un hat-trick del delantero noruego Alexander Sorloth y otro de Johnny Cardoso.

El conjunto español intentó dominar desde el inicio, aunque la primera ocasión fue visitante con una acción iniciada por Christos Tzolis.

Cuando mejor jugaba Brujas, apareció el 1-0: Jan Oblak asistió desde su arco y Sorloth definió tras ganarle a Brandon Mechele. La igualdad llegó antes del descanso mediante Joel Ordóñez, de cabeza.

En el complemento, Atlético recuperó la ventaja con un remate de Johnny Cardoso tras un rebote. Luego, una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth, quien completó su noche con un cabezazo para el 4-1 definitivo. Así, el Atlético de Madrid avanzó a octavos, donde enfrentará a Tottenham o Liverpool.

Embed - HAT TRICK DE SORLOTH, PALIZA DEL ALETI Y PASO A LOS OCTAVOS DE FINAL | Atlético 4-1 Brujas | RESUMEN

